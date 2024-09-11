Также, суд оставил в силе штраф в размере 2,4 миллиарда евро для Google за злоупотребление доминирующим положением.

Высшая судебная инстанция Европы обязала компанию Apple выплатить Ирландии 13 миллиардов евро неуплаченных налогов. В 2016 году Еврокомиссия обвинила Ирландию в предоставлении Apple незаконных налоговых льгот, но Ирландия последовательно выступала против этого. Ирландское правительство заявило, что выполнит решение суда. Apple выразила разочарование, заявив, что Еврокомиссия задним числом изменяет правила.

Отдельное решение Европейского суда (ЕСП) также положило конец делу против Google, которому было предписано выплатить штраф в размере 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер высоко оценила оба решения, назвав их победами в борьбе за справедливость налогообложения.

В случае с Apple суд подтвердил решение Европейской комиссии от 2016 года, согласно которому Ирландия оказала Apple незаконную помощь, которую теперь необходимо вернуть. Спор касался налоговых льгот, предоставленных ирландским дочерним компаниям Apple в период с 1991 по 2014 год. Эти налоговые льготы были признаны незаконными, поскольку они не были доступны другим компаниям.

Apple утверждала, что дело не в том, сколько налогов они заплатили, а в том, какой стране они должны их заплатить. Компания утверждала, что всегда платила налоги, и заявила, что Европейская комиссия игнорирует тот факт, что ее доходы уже облагаются налогом в США. Apple выразила разочарование, поскольку ранее, в 2020 году, суд низшей инстанции отменил это решение, но оно было отменено судом высшей инстанции из-за юридических ошибок.

Правительство Ирландии, где действуют одни из самых низких в ЕС ставок корпоративного налога, долго сопротивлялось возврату денег, опасаясь, что это повредит привлекательности страны для таких крупных компаний, как Apple. Однако решение Европейского суда рассматривается как значительная победа Европейской комиссии в ее усилиях по предотвращению использования крупными корпорациями налоговых лазеек.

Тем временем Google также столкнулся с решением Европейского суда, который оставил в силе штраф в размере 2,4 миллиарда евро за злоупотребления на рынке, связанные с сервисом сравнения покупок. Несмотря на апелляцию Google, суд счел, что изменений, внесенных в 2017 году, было недостаточно, чтобы избежать штрафа.