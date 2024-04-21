Сообщается, что работа авиакомпаний возвращается в нормальное русло, хотя пассажиры, на чьи планы повлиял шторм, по-прежнему не могут вылететь





Крупнейшие авиакомпании Дубая, Emirates и flydubai, объявили о возобновлении полного расписания полетов после перебоев в работе, вызванных проливными дождями в Объединенных Арабских Эмиратах и соседних странах. Сообщается, что работа авиакомпаний возвращается в нормальное русло, хотя пассажиры, на чьи планы повлиял шторм, по-прежнему не могут вылететь.

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Президент Emirates сэр Тим Кларк признал, что реакция авиакомпании на ситуацию не была безупречной, и выразил сожаление по поводу недостатка информации и путаницы, с которой столкнулись пассажиры во время этого испытания. Несмотря на усилия по перерегистрации застрявших пассажиров и восстановлению регулярного расписания полетов, может потребоваться некоторое время, чтобы устранить отставание и решить проблему примерно 30 000 мест багажа, оставленных пассажирами.





Пассажиров, пострадавших от сбоев, призывают проявить терпение и понимание, пока авиакомпании работают над разрешением ситуации. Emirates и flydubai уделяют первоочередное внимание перебронированию билетов для пострадавших пассажиров и обеспечению их своевременной доставки в пункты назначения.





Хаос, вызванный штормом в Международном аэропорту Дубая, привел к тому, что тысячи пассажиров оказались в затруднительном положении, поступали сообщения о переполненных терминалах и задержках рейсов. Несмотря на трудности, в настоящее время предпринимаются усилия по нормализации работы и удовлетворению потребностей пострадавших путешественников.





Обе авиакомпании возобновили полное расписание рейсов из Терминала 2 и Терминала 3, уделяя особое внимание обслуживанию пассажиров, чьи планы путешествий пострадали из-за урагана. Для эффективного управления ситуацией были приняты такие меры, как приостановка регистрации вылетающих пассажиров и определение приоритетов для пострадавших клиентов.





Хотя аэропорт продолжает бороться с последствиями шторма, власти с оптимизмом смотрят на постепенное улучшение потока вылетов и восстановление нормальной работы. Международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных хабов в мире, играет важнейшую роль в соединении пассажиров между Европой и Азией, и в настоящее время предпринимаются усилия для обеспечения бесперебойного воздушного сообщения, несмотря на недавние перебои.