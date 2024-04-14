Израиль перехватил 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном.

Израильские военные сообщают, что за ночь они успешно перехватили 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном, и не дали им достичь цели. Иран утверждает, что это нападение было местью за смертоносное нападение на иранский дипломатический комплекс в Сирии, совершенное двумя неделями ранее.

Дальнейшие шаги в этой ситуации во многом зависят от реакции Израиля на недавнее нападение. В то время как страны региона и за его пределами, в том числе те, которые находятся в сильной оппозиции к иранскому режиму, призывают к сдержанности, Израиль пообещал "значительный ответ". Израильское правительство имеет репутацию страны, занимающей жесткую позицию в вопросах безопасности.

Израиль может проявить "стратегическое терпение", воздержаться от прямого возмездия и вместо этого нанести удар по марионеточным союзникам Ирана в регионе, таким как "Хезболла" в Ливане, или по объектам военного снабжения в Сирии.

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В качестве альтернативы Израиль может ответить тщательно продуманными ракетными ударами дальнего радиуса действия по базам, ответственным за недавнюю атаку. Однако такие действия, скорее всего, будут восприняты Ираном как эскалация, поскольку это будет первый случай, когда Израиль напрямую нацелится на сам Иран, а не на его прокси.



Другой вариант для Израиля - пойти на дальнейшую эскалацию, нанеся удары по базам, тренировочным лагерям и центрам управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако такие действия рискуют спровоцировать дальнейшие ответные действия со стороны Ирана.



Потенциальное участие Соединенных Штатов добавляет еще один уровень сложности в ситуацию. В случае эскалации напряженности существует риск полномасштабного конфликта между Ираном и американскими войсками в регионе.

США имеют военное присутствие в нескольких арабских государствах Персидского залива, а также в Сирии, Ираке и Иордании, которые могут стать мишенью для иранского возмездия. Иран также может попытаться закрыть стратегически важный Ормузский пролив, нарушив тем самым значительную часть мировых поставок нефти.



В целом ситуация представляет собой хрупкий баланс, в котором различные стороны стремятся предотвратить дальнейшую эскалацию и избежать конфликта в масштабах всего региона.