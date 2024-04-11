Компания Apple была критикована за предложение палестинского флага при вводе слова "Иерусалим" на iPhone. Apple заявила, что это была непреднамеренная ошибка и обещала ее исправить.

Компания Apple подверглась критике за автоматическое предложение эмодзи с палестинским флагом пользователям iPhone, которые набирают слово "Иерусалим". Этот древний город является предметом спора между Израилем и палестинцами, которые претендуют на него.

Рейчел Райли, еврейская телеведущая, отметила в социальных сетях, что другие столицы не предлагают национальные флаги. Apple сообщила BBC, что изменение, произошедшее после недавнего обновления программного обеспечения, было непреднамеренным.

Apple пообещала исправить проблему в ближайшем обновлении программного обеспечения, хотя сроки этого пока неясны. На сайте X г-жа Райли призвала Apple прояснить ситуацию, утверждая, что проявление предвзятого отношения к Израилю является антисемитизмом.



По словам Apple, проблема связана с функцией, известной как предиктивные эмодзи, которая предлагает эмодзи при вводе пользователем слов в сообщениях и других приложениях. В примечаниях к последнему обновлению iOS говорится о добавлении "новых эмодзи".



Статус Иерусалима является одним из основных пунктов разногласий в израильско-палестинском конфликте. Израиль считает весь Иерусалим своей вечной и неделимой столицей, в то время как палестинцы рассматривают восточную часть как столицу своего будущего государства.

