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AKXALA
Apple подверглась критике за эмодзи с палестинским флагом при вводе слова "Иерусалим" на iPhone
Компания Apple была критикована за предложение палестинского флага при вводе слова "Иерусалим" на iPhone. Apple заявила, что это была непреднамеренная ошибка и обещала ее исправить.

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Компания Apple подверглась критике за автоматическое предложение эмодзи с палестинским флагом пользователям iPhone, которые набирают слово "Иерусалим". Этот древний город является предметом спора между Израилем и палестинцами, которые претендуют на него.
Рейчел Райли, еврейская телеведущая, отметила в социальных сетях, что другие столицы не предлагают национальные флаги. Apple сообщила BBC, что изменение, произошедшее после недавнего обновления программного обеспечения, было непреднамеренным.

Apple пообещала исправить проблему в ближайшем обновлении программного обеспечения, хотя сроки этого пока неясны. На сайте X г-жа Райли призвала Apple прояснить ситуацию, утверждая, что проявление предвзятого отношения к Израилю является антисемитизмом.

По словам Apple, проблема связана с функцией, известной как предиктивные эмодзи, которая предлагает эмодзи при вводе пользователем слов в сообщениях и других приложениях. В примечаниях к последнему обновлению iOS говорится о добавлении "новых эмодзи".

Статус Иерусалима является одним из основных пунктов разногласий в израильско-палестинском конфликте. Израиль считает весь Иерусалим своей вечной и неделимой столицей, в то время как палестинцы рассматривают восточную часть как столицу своего будущего государства.

#apple #израиль #эмодзи
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