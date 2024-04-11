Европейский парламент одобрил реформу правил ЕС о миграции, с целью ускорить процесс предоставления убежища, облегчить репатриацию и разделить бремя между странами-членами.

Европейский парламент после многолетних обсуждений дал зеленый свет существенному пересмотру правил ЕС в области миграции и предоставления убежища. Пакт ЕС об убежище и миграции, который разрабатывался с 2015 года, должен быть введен в действие через два года. Реформа призвана ускорить процесс предоставления убежища, облегчить репатриацию нелегальных мигрантов и обязать страны-члены ЕС разделить бремя просителей убежища. В прошлом году в ЕС нелегально въехало около 380 000 человек, что является самым высоким показателем с 2016 года.

Пакт, сочетающий в себе "обязательную солидарность" и гибкость в отношениях между странами-членами, как ожидается, получит полное одобрение к концу апреля путем голосования большинством голосов, несмотря на противодействие некоторых стран ЕС. Предложенные правила обяжут 27 стран ЕС либо принять тысячи мигрантов из "прифронтовых" стран, таких как Италия, Греция и Испания, либо предоставить дополнительное финансирование или ресурсы.



Пакт также предполагает рассмотрение заявлений о предоставлении убежища в течение максимум 12 недель, а отклоненные прошения будут принудительно репатриированы в те же сроки. Мигранты будут проходить более строгую предварительную проверку в течение семи дней, включая проверку личности, здоровья и безопасности. Биометрические данные будут собираться у всех мигрантов в возрасте от шести лет и старше, а также будет создан механизм, способный справиться с внезапным наплывом прибывающих.



Миграционный пакт получил поддержку двух основных политических групп - правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) и левоцентристского Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D), обе из которых готовятся к серьезному вызову со стороны правых на предстоящих в июне парламентских выборах.



Канцлер Германии Олаф Шольц назвал реформу "историческим, необходимым шагом", а Роберта Метсола, президент Европарламента, отметила ее "баланс между солидарностью и ответственностью". Однако Венгрия пообещала не принимать нелегальных мигрантов "независимо от любого миграционного пакта", а премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "неприемлемым" механизм принятия некоторых просителей убежища или внесения взносов в фонд ЕС для приграничных государств.



Хотя многие евродепутаты приветствовали соглашение, некоторые отметили, что оно не является "идеальным". Депутат от Словении Матьяж Немец назвал его "компромиссом, с которым мы можем работать", а бельгийка Хильде Вотманс, признав недостатки законодательства, проголосовала за него.



Многие неправительственные организации, в том числе Amnesty International, призвали евродепутатов отклонить реформу, предупредив, что пакт может привести к "всплеску страданий" для просителей убежища.