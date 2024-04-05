Оппозиционное правительство Мьянмы заявило, что осуществило крупномасштабную атаку беспилотниками на правительство хунты в столице страны. Это свидетельствует о силе оппозиции и ослаблении власти режима.

Оппозиция в Мьянме взяла на себя ответственность за редкую крупномасштабную атаку беспилотников, направленную на правительство хунты в Нейпьидо, столице страны, находящейся под усиленной охраной.

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Правительство национального единства (NUG), самопровозглашенное как законное правительство в изгнании, заявило, что разместило 29 беспилотников, вооруженных взрывчаткой, в стратегических точках, включая аэропорт, базу ВВС и штаб-квартиру армии. Однако хунта сообщила, что успешно перехватила семь беспилотников, один из которых взорвался на взлетно-посадочной полосе, но обошлось без жертв.

NUG представляет свергнутое гражданское правительство во главе с Аун Сан Су Чжи после переворота 2021 года. С тех пор NUG и другие оппозиционные фракции вступили в конфликт с хунтой, в результате чего режим потерял контроль над значительной частью страны.

Мьянма оказалась втянута в трехлетнюю гражданскую войну, которая привела к гибели тысяч людей и перемещению примерно 2,6 миллиона человек, по оценкам ООН.

Нападение на Нейпьидо означает смелое и редкое вторжение оппозиции, которая все чаще бросает вызов власти хунты. Столица, сильно укрепленная и защищенная от предыдущих конфликтов, символизирует центральную власть военного режима.

Представители NUG заявили, что операция с использованием беспилотников была тщательно спланирована в сотрудничестве с различными оборонными группами. Хотя военные утверждают, что сбили несколько беспилотников, данные NUG противоречат этому, что свидетельствует об успешной скоординированной атаке.

Недавние неудачи, включая потерю территорий этническими повстанцами вдоль международных границ, ослабили контроль хунты, что привело к введению обязательной воинской повинности. Наблюдатели интерпретируют это как признак ослабления влияния режима и тяжести продолжающегося конфликта, который также привел к сообщениям о высоком уровне дезертирства.

Несмотря на превосходное вооружение, Татмадау (вооруженные силы Мьянмы) сталкиваются с растущими проблемами со стороны оппозиционных групп, использующих коммерческие беспилотники для целенаправленных атак. Такая смена тактики отражает эволюционирующий характер конфликта и устойчивость сил сопротивления, противостоящих власти хунты.