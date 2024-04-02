Израильские военные покинули разрушенную больницу "Аш-Шифа" в Газе после стратегического налета, который привел к разрушению медицинского комплекса. Критики отмечают недостатки этой операции.

Израильские военные покинули больницу "Аш-Шифа" в городе Газа после двухнедельного налета, в результате которого большая часть медицинского комплекса превратилась в руины.

Министерство здравоохранения Газы, под контролем ХАМАС, сообщило о десятках погибших, а местные жители утверждают, что близлежащие районы были разрушены.

реклама

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации двухсот и задержании сотен бойцов ХАМАС, обнаружении оружия и разведданных вокруг больницы. ЦАХАЛ объяснила свой налет тем, что в больнице перегруппировывались силы ХАМАС.

В ходе операции были интенсивные бои, израильская авиация наносила удары по зданиям и окрестностям. Палестинские организации обвиняют израильскую армию в гибели сотен мирных жителей, включая врачей. Всемирная организация здравоохранения подтвердила гибель 21 пациента из-за отсутствия медицинской помощи.

ЦАХАЛ заявил, что временная инфраструктура для медицинской помощи была создана в больнице "Аш-Шифа".

Больницы Газы стали центром конфликта: палестинцы ищут там защиты от бомбардировок, а израильская армия проводит операции, утверждая, что там скрываются бойцы ХАМАС. Израиль обвиняет ХАМАС в использовании гражданских объектов в военных целях.

Операция ЦАХАЛ считается успешной, но некоторые критики указывают на неэффективность тактики израильской армии.