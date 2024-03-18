Компания Metals Company поддерживает глубоководную добычу, в то время как Гринпис считает, что она наносит больше вреда, чем пользы. Статус наблюдателя в Международном органе по морскому дну будет иметь важное значение для будущих дискуссий.

Компания Metals Company утверждает, что глубоководная добыча необходима для удовлетворения растущего спроса на важнейшие минералы и поддерживает переход к низкоуглеродной экономике. Они обвиняют Гринпис в распространении дезинформации и нагнетании страха с целью воспрепятствовать их деятельности.



С другой стороны, Гринпис утверждает, что риски глубоководной добычи перевешивают потенциальные выгоды, и что для полного понимания экологических последствий такой деятельности необходимы дополнительные исследования. Они утверждают, что защита хрупких экосистем глубоководных районов океана должна быть главным приоритетом, и что можно и нужно искать альтернативные источники важнейших минералов.



В то время как дебаты о глубоководной добыче продолжаются, решение о статусе наблюдателя Гринпис в Международной ассоциации по морскому дну ООН станет решающим моментом. Оно не только определит их роль в будущих дискуссиях о глубоководной добыче, но и отразит более широкие противоречия между теми, кто рассматривает океан как ресурс, который можно эксплуатировать, и теми, кто видит в нем драгоценную и хрупкую экосистему, которую необходимо защищать любой ценой.