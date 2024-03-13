Google вводит ограничения на вопросы, связанные с выборами, которые пользователи могут задавать ИИ-чат боту Gemini, чтобы избежать противоречий в предвыборный период.

Компания Google подтвердила, что вводит ограничения на типы вопросов, связанных с выборами, которые пользователи могут задавать своему ИИ-чат боту Gemini. Такая политика была введена в Индии в преддверии предстоящих в апреле выборов. Решение направлено на смягчение потенциальных противоречий, связанных с технологией искусственного интеллекта.

Gemini, похожий на версию популярного чатбота ChatGPT от Google, способен отвечать на текстовые запросы и генерировать изображения. Представитель Google объяснил, что этот шаг согласуется с их ранее объявленными планами относительно выборов по всему миру в 2024 году.

В ответ на запросы о выборах в разных странах, включая США, Великобританию и Южную Африку, Gemini перенаправляет пользователей в Google Search, заявляя, что он еще учится отвечать на такие запросы. Однако на вопросы о политике Индии он дает более подробные ответы об основных партиях.

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Развитие генеративного ИИ вызвало обеспокоенность по поводу дезинформации, что заставило правительства задуматься о регулировании. Например, Индия теперь требует, чтобы технологические компании получали разрешение на выпуск инструментов ИИ, которые считаются "ненадежными" или находятся на стадии испытаний.



В феврале Google подверглась критике после того, как ее генератор изображений, созданный искусственным интеллектом, неточно изобразил исторические фигуры, в том числе отцов-основателей США и немецких солдат времен Второй мировой войны. Этот инцидент заставил Google приостановить работу инструмента и признать его недостатки в своем блоге.