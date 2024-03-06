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AKXALA
В отчете Counterpoint говорится о снижении продаж iPhone в Китае и росте доли Huawei
Согласно отчету Counterpoint, продажи iPhone Apple в Китае за первые шесть недель 2024 года сократились на 24 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Согласно отчету исследовательской компании Counterpoint, продажи iPhone Apple в Китае за первые шесть недель 2024 года значительно снизились - на 24 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это падение совпало с усилением конкуренции со стороны местных производителей на китайском рынке.
Тем временем Huawei, крупный игрок на китайском рынке смартфонов, продемонстрировал значительный рост продаж на 64 % за тот же период. Такой резкий рост продаж Huawei объясняется выпуском в августе 5G-смартфонов серии Mate 60, несмотря на предыдущие трудности, связанные с санкциями США.
Помимо возрождения Huawei, Apple столкнулась с проблемами со стороны конкурентов, таких как Oppo, Vivo и Xiaomi, которые предлагали агрессивные ценовые стратегии. Это, наряду с общим снижением продаж смартфонов в Китае на 7 %, способствовало проблемам Apple в этом регионе.

В то время как дочерний бренд Huawei, Honor, продемонстрировал рост продаж, продажи других ведущих брендов, таких как Vivo, Xiaomi и Oppo, за тот же период снизились.

Чтобы противостоять замедлению спроса, Apple инициировала скидки на своих официальных сайтах в Китае и субсидировала некоторые модели iPhone через флагманские магазины на платформе Tmall компании Alibaba. Однако снижение продаж в Китае может повлиять на общую выручку Apple, которая не оправдала ожиданий инвесторов в последнем квартале 2023 года.

В целом, динамика китайского рынка смартфонов отражает меняющийся ландшафт: местные бренды набирают обороты и создают проблемы для глобальных игроков, таких как Apple.

#apple #китай #iphone
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