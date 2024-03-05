Любишь медок - люби и холодок.

Европейский союз наложил на компанию Apple штраф в размере 1,84 миллиарда евро (2 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства.

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Это первый антимонопольный штраф, наложенный ЕС на технологического гиганта. Штраф был наложен в результате предполагаемых действий Apple, которая препятствовала конкурирующим музыкальным стриминговым сервисам, таким как Spotify, информировать пользователей iPhone о более дешевых вариантах подписки, доступных за пределами магазина приложений Apple.

Маргрете Вестагер, глава Еврокомиссии по вопросам конкуренции и цифровых технологий, заявила, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением в качестве дистрибьютора приложений для потокового воспроизведения музыки, тем самым ограничивая свободу европейских потребителей в выборе места и способа приобретения музыкальных подписок.

По мнению Еврокомиссии, Apple запрещает разработчикам приложений информировать пользователей iOS о более дешевых вариантах подписки, доступных за пределами приложения, тем самым подавляя конкуренцию.

В ответ Apple заявила, что решение Еврокомиссии не содержит убедительных доказательств вреда для потребителей и не учитывает конкурентоспособность рынка. Компания планирует обжаловать штраф.

Еврокомиссия добавила к основному штрафу единовременную сумму в размере 1,8 миллиарда евро (1,95 миллиарда долларов), чтобы предотвратить будущие нарушения антимонопольного законодательства со стороны Apple и других технологических гигантов. Вестагер подчеркнула, что штраф, составляющий 0,5% от годового оборота Apple, призван дать понять, что незаконные действия доминирующих компаний будут наказаны.

Поводом для расследования в отношении Apple послужила жалоба, поданная Spotify в 2019 году, в которой утверждалось о несправедливом отношении со стороны Apple. Spotify утверждала, что Apple взимает 30-процентный сбор с покупок, совершенных через систему встроенных платежей, при этом освобождая от этого сбора свой собственный сервис Apple Music. Кроме того, Apple якобы запретила Spotify делиться подписками с пользователями iPhone.

Объявление Apple об изменениях в политике использования приложений в ЕС, в том числе о разрешении сторонних магазинов приложений на iPhone и iPad, было сделано в преддверии новых правил ЕС в соответствии с Законом о цифровых рынках. Эти изменения означают реакцию на растущее внимание к ее деловой практике в регионе.