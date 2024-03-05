В допущениях Илона Маска по поводу увеличения стоимости автомобилей Tesla оказалась ошибка.

В 2019 году Илон Маск сделал смелое заявление относительно автомобилей Tesla, предположив, что они со временем вырастут в цене благодаря ожидаемому развертыванию системы полного автономного вождения Tesla. Маск предвидел будущее, в котором автомобили Tesla, оснащенные этой функцией, станут полностью автономными, что позволит им работать в качестве самоуправляемых такси, что значительно повысит их стоимость. Однако четыре года спустя эти прогнозы не оправдались.

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Вопреки утверждениям Маска, средняя стоимость перепродажи подержанных автомобилей Tesla Model 3 на самом деле значительно снизилась. Это снижение можно объяснить несколькими факторами, в том числе усилиями Tesla по сохранению своей доли на рынке в условиях растущей конкуренции на рынке электромобилей (EV).

Агрессивное снижение цен на новые автомобили Tesla оказало прямое влияние на обесценивание подержанных моделей. Кроме того, выход на рынок электромобилей других автопроизводителей обострил конкуренцию, что привело к дальнейшему снижению цен.

Резкое падение стоимости перепродажи подержанных Tesla отразилось не только на отдельных автовладельцах, но и на таких компаниях, как компании по прокату автомобилей.

Например, компания Hertz, столкнувшись с быстрым износом своего парка Tesla, объявила о планах распродать тысячи электромобилей, преимущественно Tesla, чтобы снизить финансовые потери.

Ценовые стратегии Tesla не ограничиваются только ее собственными автомобилями и влияют на более широкий рынок подержанных электромобилей. Такие конкуренты, как Mustang Mach-E от Ford, столкнулись с аналогичным снижением стоимости при перепродаже в результате ценовой динамики Tesla.

В целом, хотя видение Илона Маска о том, что автомобили Tesla будут расти в цене, звучало многообещающе, реальность оказалась совершенно иной: подержанные Tesla значительно обесценились на рынке.