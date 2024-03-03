Аудиозапись встречи офицеров немецкой армии была распространена в социальных сетях руководителем российского государственного канала RT

В настоящее время Германия расследует инцидент, связанный с тем, что Россия якобы перехватила видеоконференцию, на которой офицеры немецкой армии обсуждали возможность поставки Украине ракет дальнего радиуса действия и определяли потенциальные цели, в том числе Керченский мост, соединяющий Россию с Крымом. Аудиозапись встречи была распространена в социальных сетях руководителем российского государственного канала RT, который назвал ее доказательством того, что Германия планирует удары по Крыму.

Канцлер Олаф Шольц назвал утечку серьезным делом и заявил, что она будет тщательно и оперативно расследована. Как сообщается, разговор проходил на платформе WebEx, а не в защищенной внутренней сети. Утечка аудиозаписи включает в себя обсуждение использования украинскими войсками ракет "Таурус" немецкого производства и их потенциального воздействия.

Представитель министерства обороны Германии подтвердила факт перехвата секретного разговора ВВС, но не смогла подтвердить, были ли голоса на записи изменены перед публикацией. Российские официальные лица, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, обвинили Германию в раскрытии агрессивных намерений через просочившуюся информацию.



Конфликт возник из-за того, что Киев хочет, чтобы Германия предоставила ракеты "Таурус", которые имеют большую дальность полета, чем те, что поставляют Франция и Великобритания. Однако канцлер Шольц проявил нерешительность, опасаясь эскалации конфликта. Существуют опасения, что дальнейшие записи могут стать достоянием общественности, и есть подозрения, что Россия специально слила этот разговор, чтобы повлиять на решение Германии о поставках ракет на Украину.