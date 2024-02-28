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AKXALA
Sony закроет лондонскую студию и сократит 900 рабочих мест
Компания Sony объявила о сокращении около 900 сотрудников, что составляет 8% от компании PlayStation, включая закрытие лондонской студии PlayStation. Решение было необходимым для реструктуризации компании.

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Компания Sony объявила о сокращении примерно 900 сотрудников, что составляет 8 % от общего числа сотрудников PlayStation. Это включает в себя закрытие лондонской студии PlayStation. Генеральный директор Джим Райан назвал это решение достойным сожаления, но необходимым, сославшись на необходимость реструктуризации.

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Этот шаг последовал за объявлением Microsoft об увольнении 1900 сотрудников игрового подразделения, включающего недавно приобретенную Activision-Blizzard. Закрытие лондонской студии Sony, известной британской компании по разработке игр, привлекло внимание индустрии.

Лондонская студия Sony разработала такие игры, как SingStar и This Is Football. Среди последних проектов - игры виртуальной реальности (VR), эксклюзивно выпущенные для платформы Sony, такие как VR Worlds и Blood & Truth.

Несмотря на то, что продажи PlayStation 5 превысили 50 миллионов единиц по всему миру, прогнозы Sony по продажам консоли к концу марта были пересмотрены в сторону понижения на четыре миллиона единиц. Это произошло на фоне усиления конкуренции со стороны таких конкурентов, как Nintendo, которая продала почти 140 миллионов единиц своей консоли Switch по всему миру.

Решение Sony Interactive Entertainment о сокращении штата отражает более широкие тенденции в индустрии: многие игровые компании вынуждены бороться с растущими затратами на разработку в условиях постпандемической перестройки рынка. Несмотря на рост доходов, операционные проблемы сохраняются, что подчеркивает необходимость стратегической перестройки в игровом секторе.

#sony #playstation #сокращение сотрудников
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Sony приступает к реструктуризации подразделения PlayStation, 900 сотрудников потеряют работу
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