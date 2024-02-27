Мы, иностранцы, друг-друга не обманываем!

Meta*, родительская компания Facebook* и Instagram*, объявила о планах по созданию группы, которая будет заниматься борьбой с обманчивым контентом искусственного интеллекта (ИИ) в преддверии предстоящих в июне выборов в ЕС. Высказывается обеспокоенность по поводу потенциального использования генеративного ИИ, который может создавать поддельные видео, изображения и аудио, для манипулирования избирателями.

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Эта инициатива последовала за высказываниями министра внутренних дел Джеймса Клеверли о возможном использовании генерируемого ИИ контента для влияния на выборы. Однако некоторые критики считают, что планы Meta* могут оказаться недостаточно эффективными.

Заявление компании совпадает с недавним соглашением между крупными технологическими фирмами по борьбе с обманчивым контентом. Meta* намерена запустить "Центр избирательных операций для ЕС", чтобы выявлять и смягчать потенциальные угрозы на своих платформах в режиме реального времени.

Несмотря на значительные инвестиции Meta* в меры защиты и безопасности, эксперты сомневаются в эффективности борьбы с изображениями, созданными искусственным интеллектом. Кроме того, Meta* планирует расширить сотрудничество с организациями по проверке фактов в ЕС для борьбы с дезинформацией, в том числе с контентом, содержащим элементы, сгенерированные искусственным интеллектом.

Усилия Meta* подчеркивают необходимость сотрудничества между промышленностью, правительством и гражданским обществом для борьбы с распространением обманчивого контента, генерируемого искусственным интеллектом, что создает значительные проблемы для обеспечения честности выборов.

* - Запрещены в РФ