Гигант по производству микросхем, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), планирует увеличить свои производственные мощности в Японии, построив там второй завод

Гигант по производству микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) наращивает свои производственные мощности в Японии в рамках продолжающейся глобальной экспансии.

В ответ на растущий спрос со стороны клиентов TSMC объявила о планах строительства второго завода по производству полупроводников (fab) в Японии через свою дочернюю компанию Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), находящуюся в основной собственности. Строительство нового предприятия должно начаться к концу 2024 года, а начало эксплуатации - к концу 2027 года.

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Инвестиции в Японский проект, превышающие 20 миллиардов долларов, получили значительную поддержку со стороны японского правительства, а также таких компаний, как Toyota Motor и Sony. Вместе с первым заводом JASM, который начнет работу в этом году, эта инициатива, по прогнозам, создаст около 3 400 квалифицированных рабочих мест.

Расширение производства в Японии совпадает с задержками в реализации проекта TSMC в Аризоне, США. Первоначально объявленный в 2022 году проект в Аризоне предусматривал создание в штате второго завода по производству полупроводников, а общий объем инвестиций TSMC должен был увеличиться с 12 до 40 миллиардов долларов. Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами сроки ввода в эксплуатацию завода в Аризоне были перенесены на 2027 или 2028 год.

Компания TSMC, штаб-квартира которой находится в городе Хсинчу (Тайвань), известна тем, что производит около 90 % самых современных полупроводников в мире, обслуживая такие крупные технологические компании, как Apple и Nvidia. Ее компоненты являются неотъемлемой частью различных электронных устройств - от смартфонов до бытовой техники.

Хотя TSMC традиционно сосредотачивает свое производство на Тайване, она расширяет свое присутствие по всему миру в ответ на требования рынка и государственные стимулы. В частности, в прошлом году было объявлено о создании первого европейского завода в Дрездене, Германия.