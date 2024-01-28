Нас, как людей, привлекает стремление к амбициозным начинаниям. Это чувство отражено в девизе Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния, который черпает вдохновение из цитаты Теодора Рузвельта.

Хотя мы - вид, изначально предназначенный для жизни на Земле, наша изобретательность позволила нам приспособиться к задачам освоения просторов космоса, включая создание роботов-исследователей, способных преодолевать далекие космические ландшафты от нашего имени.



Среди последних событий в области освоения космоса - получение первого снимка с японского аппарата "Лунный снайпер", на котором видны интригующие лунные породы в месте посадки, несмотря на то, что посадка не состоялась, как планировалось. Европейское космическое агентство также объявило о двух новых миссиях: одна из них направлена на изучение гравитационных волн для разгадки космических тайн, а другая - на понимание того, почему Венера не развивалась так же, как Земля.



Что касается марсианских исследований, то с одним из самых выносливых и энергичных роботов, когда-либо бороздивших марсианские просторы, придется попрощаться. Вертолет НАСА Ingenuity, совершивший впечатляющие 72 полета в марсианском небе, отправился в свой последний полет. Верный спутник и воздушный разведчик ровера Perseverance на протяжении почти трех лет с момента своего первого полета 19 апреля 2021 года, Ingenuity вошел в историю как первый летательный аппарат, который работал и летал на небесном теле за пределами Земли.



Завершение миссии Ingenuity произошло во время попытки посадки 18 января, когда связь с ровером была на мгновение потеряна. После восстановления связи команда обнаружила фотографию, на которой была запечатлена тень от поврежденной лопасти несущего винта Ingenuity, что свидетельствовало о вероятном столкновении с землей, которое и положило конец миссии вертолета. Несмотря на это, Ingenuity выполнил свою первоначальную 30-дневную миссию, превзойдя ожидания команды НАСА, пролетев выше, дальше и быстрее, тем самым заложив основу для будущего воздушного исследования космического пространства.



Тедди Тзанетос, руководитель проекта Ingenuity в Лаборатории реактивного движения, выразил гордость за своего "маленького крутого первопроходца".