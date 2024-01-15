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AKXALA
Ученые говорят, что Луна вступила в новую эпоху
Все изменилось 13 сентября 1959 года, когда беспилотный космический корабль бывшего Советского Союза "Луна-2" приземлился на поверхность Луны.

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Человечество мечтало о Луне на протяжении тысячелетий. Яркий маяк в ночном небе Земли, расположенный на расстоянии более 200 000 миль (321 868 километров), оставался недосягаемым.
Все изменилось 13 сентября 1959 года, когда беспилотный космический корабль Советского Союза "Луна-2" приземлился на поверхность Луны.

Приземление "Луны-2" вызвало взбаламучивание лунной пыли и знаменовало собой начало попыток человечества исследовать Луну. Некоторые ученые теперь предполагают, что это также было началом новой геологической эпохи, называемой "Лунным антропоценом".

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"Идея во многом та же, что и при обсуждении антропоцена на Земле - исследование того, насколько сильно люди повлияли на нашу планету", - сказал в заявлении ведущий автор статьи Джастин Холкомб, научный сотрудник Геологической службы Канзаса при Университете Канзаса.
"На Земле все сходятся во мнении, что антропоцен начался в какой-то момент в прошлом, будь то сотни тысяч лет назад или в 1950-х годах", - сказал Холкомб.

"Аналогично, на Луне, мы утверждаем, что Лунный антропоцен уже начался, но мы хотим предотвратить массовый ущерб или задержку его распознавания до тех пор, пока мы не сможем измерить значительное лунное гало, вызванное деятельностью человека, что было бы слишком поздно".


Ученые годами пытались объявить окончательный антропоцен на Земле и недавно представили новые доказательства раскопок в Канаде, которые, по мнению некоторых исследователей, знаменуют начало преобразующей главы в истории нашей планеты.
Идея лунного антропоцена возникла в то время, когда гражданские космические агентства и коммерческие организации проявляют новый интерес к возвращению на Луну или, для некоторых, к высадке на нее в первый раз.


Авторы статьи утверждают, что окружающая среда Луны, уже сформированная людьми в начале Лунного антропоцена, будет изменена более радикальным образом по мере расширения исследований.

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"В ближайшие годы и десятилетия Луна будет подвергаться воздействию все большего количества человеческих воздействий", - сказал Холкомб. "Мы должны быть осторожны, чтобы не нанести вред окружающей среде Луны, но мы также должны использовать ее в качестве платформы для изучения Вселенной и поиска новых возможностей для человечества".

#наса #луна #земля
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