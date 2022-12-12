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Собирая игровой компьютер, сперва нужно определиться с тем, какой процессор и материнскую плату вы будете использовать. Ведь мы покупаем ПК на несколько лет и если в нем можно легко заменить видеокарту или добавить оперативной памяти или SSD большего объема, то процессор и материнская плата, как правило, остаются в ПК на все время его жизни.

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При этом они задают то, каким будет ваш компьютер: экономным бюджетным, оптимальным середнячком или топовым. Ведь если к Core i3-10100F поставить GeForce RTX 3070 Ti и 32 ГБ быстрой памяти - ничего хорошего не получится. Как ничего хорошего не выйдет и из попытки установить мощный восьмиядерник в дешевую материнскую плату - ее система питания будет перегреваться, процессор будет скидывать частоту и работать намного медленнее, чем мог бы.

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В этом блоге мы рассмотрим оптимальные комбинации процессоров и материнских плат для построения игровых ПК на любой вкус и кошелек, от бюджетных, до топовых. Будем использовать актуальное "железо", за которым отправимся в Ситилинк. "Почему именно в Ситилинк?" - часто спрашивают читатели. Ответ прост - потому что он наверняка есть в вашем городе или возможна доставки из него, и цены из этого блога будут актуальны для вас.

Core i3-10105F и MSI H510M-A PRO

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Четырехъядерный Core i3-10105F станет отличным выбором для построения бюджетного ПК. Восемь потоков и ядра Comet Lake Refresh обеспечивают неплохую производительность в играх, а еще стоит отметить очень низкое энергопотребление процессора. Добавьте к нему бюджетный кулер и блок питания, видеокарту GeForce GTX 1650, которые стоят уже буквально копейки и основа бюджетного игрового ПК готова.

Материнская плата MSI H510M-A PRO на чипсете Intel H510 имеет все, что нужно недорогому игровому ПК, в том числе поддержку быстрой ОЗУ с частотой до 3200 МГц и слот M.2 для быстрых SSD.

Core i3-12100F и MSI PRO H610M-E DDR4

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Новенький Core i3-12100F тоже имеет четыре ядра и восемь потоков, но благодаря прорывной архитектуре Golden Cove и высокой производительности на ядро он обгоняет в большинстве игр старые шестиядерники: Core i5-10400F и Ryzen 5 3600. А невысокое энергопотребление позволяет использовать самые дешевые материнские платы.



Такие, как MSI PRO H610M-E DDR4 на чипсете Intel H610. У платы есть один слот M.2, армированный слот под видеокарту и поддержка памяти с частотой 3200 МГц.

Core i5-12400F и MSI PRO B660M-P DDR4

Современной архитектурой может похвалиться и популярный шестиядерник Core i5-12400F, показывающий отличные результаты в играх. А еще этот процессор экономичен и не потребует навороченной системы питания и дорогого кулера. По соотношению цены и производительности это один из самых оптимальных процессоров конца 2022 года - вместе с видеокартой GeForce RTX 3060 и даже GeForce RTX 3070 он позволит с комфортом играть во все новинки игр.

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MSI PRO B660M-P DDR4 вполне справится с Core i5-12400F в обычной, игровой нагрузке, если не гонять часами стрессс-тесты. У платы нет радиаторов не цепях питания, зато фаз питания достаточно, есть четыре слота ОЗУ DDR4 и слот M.2 для SSD. А поддержка PCI Express 4.0 позволит устанавливать любые видеокарты.

Ryzen 5 5600X и ASROCK B450 PRO4 R2.0

У Core i5-12400F есть конкурент от AMD - шестиядерник Ryzen 5 5600X, который дешевеет уже несколько месяцев и стал очень привлекательным игровым решением. Несмотря на то, что этот процессор не нов, в играх он показывает себя отлично, часто обгоняя Core i5-12400F. Потребление у Ryzen 5 5600X, если не активировать функцию PBO2, небольшое, а на рынке есть огромное количество подходящих кулеров.

А еще один плюс платформы AM4 в конце 2022 года - дешевые материнские платы. Для Ryzen 5 5600X мы возьмем ASROCK B450 PRO4 R2.0 на чипсете AMD B450, весьма навороченную материнскую плату, которая стоит всего 7180 рублей. Она может похвалиться качественной системой питания с эффективными радиаторами, шестью портами SATA III, двумя слотами M.2 и отличным разгоном ОЗУ. На фоне плат от Intel за эту цену это невиданная щедрость, главное - при покупке проверить, что в ASROCK B450 PRO4 R2.0 зашит свежий BIOS с поддержкой Ryzen 5 5600X.

Ryzen 7 5800X и ASROCK B550 PG RIPTIDE

Следующий шаг в производительности обеспечит восьмиядерник Ryzen 7 5800X, который тоже неплохо скинул в цене. В большинстве игр Ryzen 7 5800X обойдет процессоры от Intel в своей ценовой категории, что делает его отличным выбором в мощный игровой ПК, несмотря на возраст. Этот процессор очень производителен, но, чтобы он показал все, что может, нужна качественная материнская плата с мощной системой питания.

Например, ASROCK B550 PG RIPTIDE, плата на чипсете AMD B550, которая может похвалится отличным оснащением - тут целых три полноразмерных слота PCI-E, один из которых армирован, поддержка PCI Express 4.0, два слота M.2 для быстрых SSD с массивным радиатором и сеть 2.5 гигабит.

Core i7-12700 и ASROCK Z790 PRO RS

Ну а если вам нужно что-то еще мощнее, то обратите внимание на Core i7-12700, процессор семейства Alder Lake, имеющий восемь быстрых ядер Performance-core и еще четыре энергоэффективных ядра Efficient-core, которые в сумме дают 20 потоков. Процессор очень быстр и в играх, и в рабочих задачах, но есть у него и минус - высокое энергопотребление. Поэтому с Core i7-12700 нужно смотреть в сторону топовых кулеров, а лучше - систем водяного охлаждения. И к такому бриллианту нужна соответствующая оправа - материнская плата, способная переварить 140 и более ватт максимального энергопотребления Core i7-12700, которые он потребляет при снятии лимитов.

С этим справится топовая материнская плата ASROCK Z790 PRO RS, на чипсете Intel Z790. Кстати, этот чипсет позволяет плате поддерживать новейшие процессоры Intel тринадцатого поколения - Raptor Lake, которые обещают значительный прирост производительности. Плата может похвастаться богатым оснащением: четыре разъема M.2, поддержка шины PCI Express 5.0, памяти DDR5 до 6800 МГц и огромным количеством USB портов. Эта комбинация процессора и материнской платы станет основой для самого мощного игрового ПК, даже с GeForce RTX 4090.

Итоги

Как видите, в конце 2022 года можно найти достаточно комбинаций процессора и материнской платы на любые запросы и финансы. За кадром остался шестиядерный процессор Core i5-10400F, который заметно подешевел и если вы хотите собрать бюджетный ПК на его основе, смело ставьте его в плату MSI H510M-A PRO вместо Core i3-10105F.

Пишите в комментарии, какую бы связку выбрали вы?

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