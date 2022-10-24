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Несколько лет назад в кругах геймеров и компьютерных энтузиастов велись яростные споры вокруг понятия "раскрываемость", которое подразумевало, что в игровой сборке видеокарта будет постоянно загружена на 100% за счет того, что процессор успевает подготовить для нее нужное количество кадров. Впоследствии термин "раскрываемость" был признан некорректным, ведь помимо загруженной на 100% видеокарты в играх не менее важны такие параметры, как кадровая частота, разрешение, и плавность геймплея, заключающаяся в отсутствии фризов и лагов.

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Но, несмотря на то, что "раскрываемость" больше не обсуждается, оптимальное соотношение производительности процессора и видеокарты не перестало быть очень важным для игрового ПК. Поставив слабый процессор в пару к мощной видеокарте, вы получите нестабильный FPS с просадками, лагами и фризами, особенно в сетевых шутерах, где в боях участвуют десятки человек.

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А если наоборот, в пару к мощному процессору поставить видеокарту среднего уровня, мы получим несбалансированную систему, где максимальный FPS будет ограничен видеокартой, а процессор, за который отдали много денег, просто прохлаждается в играх, будучи загруженным на 20%. Конечно, идеальных сочетаний процессор/видеокарта не существует и баланс в сборке может смещаться в ту или иную сторону в зависимости от того, в каком разрешении вы играете: Full HD, QHD или 4K. И от того, в какие игры и с какой кадровой частой - ведь сборка под одиночные проекты с 60 FPS и сетевые шутеры с 144 FPS и выше потребуют разного "железа".

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И еще один из самых главных факторов - это цена процессора и видеокарты, которая чаще всего и становится основным критерием подбора комплектующих, который большинство геймеров стараются сделать правильно. И встретить в игровом ПК Core i3-10100F в связке с GeForce RTX 3060 Ti или AMD Ryzen 9 5950X вместе с GeForce GTX 1650 практически невозможно.

В этом блоге я предлагаю рассмотреть десять оптимальных связок процессор/видеокарта, ориентируясь на их цену и производительность, которые станут оптимальным выбором в игровые ПК. Точкой отсчета в наших связках станет производительность и цена процессоров, которую мы возьмем из ассортимента магазина Регард. Принимать за аксиому наши связки не стоит, и вы вполне можете поставить в них более дешевую или более мощную видеокарту под свои нужды, если хотите сэкономить, и если играете не в разрешении Full HD, а в QHD (2560 × 1440) и выше.

Core i3-10100F и GeForce GTX 1650

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Core i3-10100F стал самым недорогим четырехъядерным и восьмипоточным процессором в рознице, а ведь совсем недавно подобную производительность предлагал дорогой Core i7-7700K. В паре с GeForce GTX 1650 Core i3-10100F позволит создать игровой ПК начального уровня, на котором можно будет пройти новинки игр на минимальных и средних настройках. Можно сэкономить и поставить в эту сборку GeForce GTX 1630.





Core i3-12100F и GeForce RTX 3050

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Core i3-12100F из нового семейства Alder Lake процессор уникальный, ведь имея всего четыре ядра он во многих играх обгоняет шестиядерники прошлых поколений от Intel и AMD, чем ставит покупателей перед непростым выбором - быстрые четыре ядра или чуть медленные, но более универсальные шесть ядер. В пару к этому процессору отлично подойдет GeForce RTX 3050, но можно и сэкономить, поставив GeForce GTX 1660 SUPER или Radeon RX 6500 XT.





Core i5-10400F и Radeon RX 6600

Core i5-10400F стал самым недорогим шестиядерником в Регарде и позволит собрать добротный ПК среднего уровня с видеокартой Radeon RX 6600, но вполне способен справиться и с GeForce RTX 3060. Эта "дешевая и сердитая" сборка выдаст лучший результат по соотношению цена/FPS в одиночных играх в Full HD без трассировки лучей.



Core i5-11400F и GeForce RTX 3060

Core i5-11400F станет неплохим выбором в универсальный игровой ПК, если вы хотите сэкономить на материнской плате. Ведь для процессоров семейства Alder Lake они все еще довольно дороги. В пару к Core i5-11400F отлично подойдет видеокарта GeForce RTX 3060, которая обеспечит отличный фремрейт во всех новых играх в разрешении Full HD.

Core i5-12400F и GeForce RTX 3060 Ti

Core i5-12400F - младший шестиядерник семейства Alder Lake, который показывает отличные результаты в играх, что позволит поставить ему в пару GeForce RTX 3060 Ti, видеокарту, заметно отрывающуюся от GeForce RTX 3060. Эта сборка обеспечит отличный FPS в разрешении Full HD как в одиночных играх, так и в сетевых шутерах.





Ryzen 5 5600X и Radeon RX 6650 XT

Ryzen 5 5600X стоит дороже Core i5-12400F, но уступает ему в играх. Плюсы сборки игрового ПК на этом шестиядернике от AMD - низкая цена материнских плат и огромное количество совместимых кулеров. В пару к Ryzen 5 5600X мы поставим Radeon RX 6650 XT, видеокарту, обгоняющую GeForce RTX 3060 в играх без трассировки лучей, получив полностью "красную сборку" от AMD.



Core i7-10700F и GeForce RTX 3070

Core i7-10700F стал самым недорогим восьмиядерным процессором в Регарде, а еще в плюсы этого процессора можно записать невысокое энергопотребление и недорогие материнские платы. Вместе с видеокартой GeForce RTX 3070 на базе этого процессора можно собрать недорогой ПК для игр в разрешении QHD.



Ryzen 7 5800X и GeForce RTX 3070 Ti

Стоимость Ryzen 7 5800X снизилась за полгода почти на 10000 рублей, что делает его отличным выбором в мощные игровые ПК. Этот процессор вполне справится с производительной видеокартой GeForce RTX 3070 Ti, обеспечив отличный FPS в разрешении QHD.

Core i7-12700F и GeForce RTX 3080

Процессор Core i7-12700F показывает отличные результаты в играх и вместе с видеокартой GeForce RTX 3080 сможет стать основой для ПК, которому по плечу игры в разрешении QHD, а некоторые проекты отлично пойдут и в 4K. Как вариант, в этот ПК можно поставить и Radeon RX 6800, если трассировка лучей для вас пока не важна.





Core i9-12900KF и GeForce RTX 3080 Ti

И наконец, самая топовая связка в нашей подборке, из Core i9-12900KF и GeForce RTX 3080 Ti, обеспечит высочайшую игровую производительность, при этом укладываясь в рамки разумных цен. Конечно, после анонса нового семейства видеокарт Nvidia Ada Lovelace, мощные видеокарты GeForce RTX 3000 не выглядят оптимальной покупкой, но если вам нужен производительный ПК прямо сейчас, то альтернатив GeForce RTX 3080 Ti нет.

Пишите в комментарии, какие сборки вам кажутся оптимальными, а какие - нет?

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