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10 самых крутых игр, которые можно было бесплатно получить на раздачах магазина Epic Games

Игровой магазин Epic Games последние годы каждую неделю дарит геймерам игры, общее число которых уже перевалило за сотню. Давайте посмотрим на лучшие их них.
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Многие геймеры пользуются только игровым магазином Steam, а к другим игровым магазинам относятся с известной долей скепсиса, и не хотят плодить дополнительные лаунчеры игр на ПК. Однако магазин Epic Games стал исключением, ведь таких шикарных бесплатных раздач игр еще не было в истории и теперь у многих геймеров на Рабочем столе поселился дополнительный черно-белый ярлык запуска лаунчера Epic Games.

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Я тоже не смог устоять перед бесплатными играми и стал собирать коллекцию игр в Epic Games, не пропуская почти ни одной раздачи. И теперь, спустя почти два года бесплатных раздач, можно подвести итоги и посмотреть, насколько крутые игры раздавал Epic Games. Предлагаю посмотреть лучшую десятку, отсортировав игры по интересности.

Grand Theft Auto V

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Grand Theft Auto V даже спустя восемь лет после выхода остается одной из лучших и высокооцененных игр на ПК. Кататься по огромному Лос-Сантосу и его пригородам, выполняя многочисленные задания практически не надоедает, а игр-конкурентов, способных сместить Grand Theft Auto V с трона, пока не предвидится.

Control

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Control - шутер от третьего лица 2019 года, в котором вы будете активно использовать телекинетические способности главной героини, швыряя во врагов различные предметы и формируя защитные энергетические щиты. Игра активно использует трассировку лучей в реальном времени (Ray tracing) и в системных требованиях, шокирующих многих, первое время значилась видеокарта GeForce RTX 2080.

Cities: Skylines

В градостроительном симуляторе Cities: Skylines, вышедшем в 2015 году, разработчики довели до идеала идеи, получившие начало в серии игр SimCity, и создали одну из лучших игр этого жанра на ПК. Cities: Skylines обладает потрясающей реиграбельностью и если вы разберетесь в ее нюансах и сложностях, игра подарит вам десятки и сотни часов увлекательного и медитативного геймплея.

Sid Meier’s Civilization VI

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Пошаговая стратегия Sid Meier’s Civilization VI вышла в 2016 году и уже пять лет имеет статус одной из самых умных и интересных стратегических игр на ПК. В игры серии Sid Meier’s Civilization геймеры приходят всерьез и надолго, ведь, чтобы разобраться в сотнях мелочей и различиях разных наций вам понадобится не один месяц.

Watch Dogs 2

Приключенческий боевик с открытым миром Watch Dogs 2 вышел в 2016 году и сразу обрел большую армию фанатов, ведь возможность стать хакером выпадает в играх на ПК не часто. Игра заточена под скрытное прохождение и отличается большим выбором способов прохождения каждой миссии.

Elite: Dangerous

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Многопользовательский космический симулятор Elite: Dangerous, вышедший в 2014 году, ведет свою историю от знаменитой игры Elite 1984 года. В Elite: Dangerous вам предстоит торговать, сражаться, охотится за преступниками или пиратствовать в огромной процедурно генерируемой галактике, а вашими врагами станут опытные и опасные живые игроки, а не только искусственный интеллект.

Borderlands 2

Borderlands 2 - отличный шутер с элементами RPG, вышедший в 2012 году. В игре вам предстоит сражаться с разнообразными врагами на пустошах чужой планеты с помощью огромного количества оружия, которое можно кастомизировать под себя.

Для того, чтобы с комфортом играть в подобные динамичные игры, стоит купить игровую мышь. Качественные модели начального уровня стоят в Ситилинке чуть дороже 2000 рублей, например, Logitech G102 LightSync.

Или RAZER DeathAdder Essential.

Frostpunk

Это экономический симулятор 2018 года, радикально непохожий на другие игры жанра, ведь в нем вам предстоит не только строить и обеспечивать нужды жителей, но и выживать в тяжелейших условиях лютого холода и принимать неоднозначные решения. Игра получила отличные оценки критиков и игроков, но из минусов можно отметить низкую реиграбельность и отсутствие полноценного режима "песочница".

Hitman

Игра Hitman 2016 года стала  перезапуском популярной франшизы Hitman, в которой вам предстоит играть за наемного убийцу, ликвидируя цели разной степени сложности. В игре требуется активное использование скрытности и бесшумности, а некоторые сложные миссии потребуют начинать их снова раз за разом, но в играх серии Hitman это не надоедает.

Tropico 5

Tropico 5 - экономическая стратегия совмещенная с градостроительным симулятором, которая вышла в 2014 году и стала одной из самых популярных игр серии Tropico последних лет. Особый колорит игре придает латиноамериканский антураж и возможность побыть в шкуре диктатора.

Итоги

Эта десятка игр, на мой взгляд, лучшая из тех почти полутора сотен игр, которые раздал магазин Epic Games. Этот аттракцион невиданной щедрости обеспечил Epic Games огромный приток игроков, но влетел в копеечку, ведь на игры пришлось потратить свыше миллиарда долларов. До сих пор магазин работает себе в убыток, и прибыль начнет приносить только в 2023 году.

Пишите в комментарии, а какие игры вы успели забрать на бесплатных раздачах Epic Games?



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