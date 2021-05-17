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Казалось бы, совсем недавно нам хватало для любых игр и работы мощных четырехъядерных процессоров Intel Core i7-7700K, но сегодня подобные решения превратились в бюджетные, серии Core i3, например Core i3-10100F. А правят бал на рынке сегодня шестиядерные процессоры, которые являются оптимальным выбором и в игровой, и в рабочий ПК.

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Перелом на рынке процессоров произошел четыре года назад, когда AMD выпустила недорогие шестиядерники Ryzen 5 1600, которые продаются и сегодня. Именно успех Ryzen 5 1600 и обострившаяся конкуренция вынудила Intel снижать цены, наращивать количество ядер в бюджетных процессорах и использовать технологию Hyper-Threading в серии процессоров Core i5.

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Самые популярные процессоры по данным Яндекс.Маркет

Такие ценовые и технологические войны очень выгодны нам, простым пользователям, и позволяют сегодня купить отличный процессор за цену бюджетного решения. Давайте выберем самую оптимальную по соотношению цена/качество модель шестиядерного процессора в мае 2021 года, исходя из ассортимента магазина Регард.

Недорогие шестиядерники, как и четыре года назад, сегодня начинаются с модели Ryzen 5 1600. Ryzen 5 1600 на ядре Summit Ridge стоит чуть дороже 10000 рублей, но сказать, что эта модель сегодня оптимальна уже нельзя, ведь ее подпирают сверху чуть более дешевые, но более производительные модели.

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Ryzen 5 2600 в BOX версии стоит всего на 310 рублей дороже Ryzen 5 1600, и за эту цену вы получите ядра Zen+ Pinnacle Ridge, более высокие частоты и кулер в комплекте.Такая низкая цена на Ryzen 5 2600 делает неактуальным и некогда очень популярный процессор Ryzen 5 1600 AF на ядре Pinnacle Ridge, бывший год назад хитом продаж.









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В каких случаях стоит выбирать недорогие шестиядерники Zen и Zen+? В первую очередь, если вы ограничены в средствах, а игры для вас не главное. Неплохо подойдут эти модели и для апгрейда старых систем AM4 с четырьмя ядрами и слабыми видеокартами уровня GeForce GTX 1060. Отлично эти процессоры подойдут и в бюджетную рабочую машину, где будут важны 12 потоков.

Всего на 120 рублей дороже уже можно взять Ryzen 5 3500 на архитектуре Zen 2, но этот процессор обладает только шестью потоками, что трудно назвать хорошим выбором на перспективу. Но в играх этот процессор показывает заметно более лучшие результаты, чем процессоры на архитектуре Zen+, так что это может стать для вас сложным выбором при недостатке средств.









Более производительный Ryzen 5 3500X с вдвое большим объемом кеша L2, чем у предыдущей модели, стоит всего на 500 рублей дороже и если шесть потоков для вас достаточно, то стоит остановиться именно на этой модели.









Покупка этих процессоров в среднюю игровую машину имела смысл еще год назад, но сегодня расклад сил на рынке изменился и очень шустрый Core i5-10400F стоит всего на 2620 рублей дороже. Intel с самого начала продаж правильно позиционировала по цене эту модель, благодаря чему она составила конкуренцию не только бюджетным Ryzen 5 3500 и Ryzen 5 2600, но и популярному Ryzen 5 3600, став самым продаваемым процессором Intel в апреле 2021 года.









Главный минус Core i5-10400F состоит в том, что при использовании недорогой материнской платы на B460 чипсете он ограничен частотой памяти DDR4 2666 МГц, что заметно "подрезает ему крылья", снижая производительность в играх на 6-7% по сравнению с использованием памяти с частотой 3600 МГц.

Главный конкурент Core i5-10400F - Ryzen 5 3600, несколько подешевел в последнее время и стоит всего на 200 рублей дороже, тогда как ранее разрыв в их цене достигал более 2000 рублей. На стороне Ryzen 5 3600 не только более высокая производительность в рабочих приложениях, в обработке видео и графики, но и более низкая цена материнских плат AM4.





Выбирая недорогую плату на чипсете B450, чуть дороже 6000 рублей, например - ASUS TUF B450M-PLUS GAMING, вы получаете возможность разгона процессора и памяти, охлаждение на цепях питания, четыре слота DDR4, и шесть портов SATA-III. За эту сумму для процессора Intel вы можете купить только самую бюджетную плату на чипсете H410, даже не имеющую слота M.2.













В минусы Ryzen 5 3600 можно записать немного более высокое энергопотребление, а в играх у него примерный паритет с Core i5-10400F, работающим с памятью DDR4 2666 МГц. Это делает конкуренцию между этими моделями острой, как никогда, ну а выбор только за вами.

Если вы хотите немного сэкономить и не боитесь разгона, то вам отлично подойдет Ryzen 5 3600 в комплекте с платой на B450 чипсете, а если вы хотите просто играть и работать, не отвлекаясь на тонкую настройку ПК и разгон, то ваш выбор - Core i5-10400F.

Цены в блоге актуальны на 15.05.2021

Пишите в комментарии, на стороне какого процессора ваши симпатии при такой небольшой разнице в цене и производительности?



























