Новоиспечённый сиквел популярного кооперативного шутера про грабителей получился весьма спорным продуктом. Давайте разбираться, почему так, и стоила ли игра ожидания.

Payday 2 отжил своё, уже как несколько дней назад вышло продолжение серии, игра сразу же попала в Xbox Game Pass. Но мнения о проекте весьма неоднозначны. Давайте разбираться, что к чему.

Третья часть Payday выглядит красиво и играется бодро, но есть много нюансов. В сравнении с предыдущей частью контента неприлично мало. 8 ограблений и не слишком впечатляющий арсенал вооружения, в то время как во второй части за долгие годы поддержки появились десятки ограблений, единиц вооружения и персонажей. Даже на выходе в приквеле контента было больше. Не в пользу новинки складывается и техническое состояние проекта - вас ждут проблемы с серверами и подбором игроков. Отсутствие офлайн режима и удобного лобби, малое количество существенных нововведений и противоречивость некоторых из них: всё это вызывает недовольство у игроков. 25 Сентября разработчики из Starbreeze Studio даже извинились перед игроками за проблемы после выпуска.

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Релиз Payday 3 получился проблемным, игра сыровата и не насыщенна контентом, и часто можно услышать критику от игроков по этому поводу. У игры довольно печальный рейтинг в Steam, а многие фанаты серии разочарованы продуктом.