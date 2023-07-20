Таким образом они привлекают трафик и похищают у своих жертв денежные средства

Как сообщают зарубежные СМИ, злоумышленники все чаще прибегают к новому способу мошенничества – они редактируют телефонные номера компаний в картографическом сервисе Google Maps и его аналогах, после чего принимают звонки граждан, выдавая себя за сотрудников этих компаний. Подобный метод позволяет преступникам успешно задействовать методы социальной инженерии и выманивать у жертв денежные средства.

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Среди недавних случаев, получивших значительную огласку, можно отметить подмену телефонных номеров авиакомпаний в аэропортах имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардиа в Нью-Йорке. Звонившие по ним граждане общались с фейковым «сотрудником», который после диалога о билетах предлагал перевести за них предоплату. Деньги, разумеется, уходили мошенникам.

В Google сообщили, что уже знают о проблеме и работают над ее устранением и предотвращением подобных инцидентов в будущем. К сожалению, как быстро компания найдет решение, и будет ли оно эффективным – неизвестно. С учетом того, что многие мошеннические схемы, успешно применяемые за рубежом, быстро доходят и до России, гражданам следует быть осторожными при использовании телефонных номеров, найденных в открытых источников – возможно, что они принадлежат не нужной компании, а злоумышленникам.