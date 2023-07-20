И это на фоне падения реальных доходов большинства граждан

Несмотря на то, что на фоне специальной военной операции, а также связанных с ней санкций и падения курса рубля реальные доходы большинства граждан России ощутимо снизились, в первые шесть месяцев 2023 года в стране выросли продажи элитных авто – с января по июль дилерам удалось продать 273 штуки, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Почти половина продаж пришлась на продукцию двух брендов – Bentley и Lamborghini, а наиболее востребованной моделью класса «люкс» стал кроссовер Lamborghini Urus, разошедшийся в количестве 53 экземпляра. За ним – Bentley Bentayga (47 штук).

Примечательно, что более 50% дорогостоящих автомобилей были реализованы в Москве – в ней приобрели 140 элитных машин. Еще 32 люксовых транспортных средства купили в Подмосковье, 17 – в Санкт-Петербурге, 10 – в Свердловской области. Также следует отметить, что премиальные авто за последние полтора года значительно подорожали – как из–за санкций и необходимости выстраивания новых логистических цепочек, так и из-за ослабления российской национальной валюты. В ближайшие месяцы эксперты ожидают нового подорожания из-за увеличения утилизационного сбора – некоторые салоны уже начали повышать цены.