По стопам ряда других автопроизводителей

Японский автопроизводитель Nissan опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о переводе будущих электромобилей компании на универсальный зарядный разъем Tesla NACS. В настоящий момент речь идет об электрокарах для рынков США и Канады, которые будут выпущены в 2025 году и позднее, но в дальнейшем фирма может распространить данную практику и на другие машины. Стоит отметить, что здесь Nissan нельзя назвать первопроходцами – компания идет по стопам других автопроизводителей, также согласившихся на использование разъема Tesla NACX, таких, как Ford, GM, Volvo, Polestar, Rivian и Mercedes-Benz. Помимо них, выражают свой интерес VAG Group и Hyundai.

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Использование разъемов Tesla NACS позволит владельцам электромобилей пополнять запас энергии аккумуляторных батарей при помощи станций Tesla Supercharger без необходимости докупать какие-либо адаптеры. При этом для машин с электродвигателями, выпущенных для рынка Северной Америки в 2024 году, Nissan как раз-таки включит в комплект необходимый переходник. К 2030 году компания намерена довести долю электрокаров на американском рынке до 40%.