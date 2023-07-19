Многие дилеры уже включили обновленную сумму сбора в цену

Как сообщают российские СМИ, главред посвященного автомобилям издания «За рулем» Максим Кадаков опубликовал эксклюзивную информацию, полученную им от инсайдеров, работающих в компаниях, являющихся дилерами тех или иных производителей. Согласно их данным, салоны уже сейчас повышают цены, хотя до увеличения утилизационного сбора остается еще около двух недель. Влияет на стоимость автомобилей и курс российской национальной валюты, а также отсутствие перспектив к ее хоть сколько-нибудь значимому укреплению в ближайшие месяцы.

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Среднее подорожание автомобилей с 2-литровым или менее объемным мотором составляет 200-300 тысяч рублей, и это, как считают эксперты, далеко не последнее подорожание в этом году. К началу осени у дилеров закончатся запасы машин, закупленных при более конкурентоспособном курсе рубля. В ответ на вопросы журналистов о повышении цен представители компаний, как правило, говорят именно об ослаблении национальной валюты, а также о возросших рисках, которые закладываются в стоимость. К сожалению, приобрести в России новый автомобиль в последние годы становится все сложнее – машины дорожают значительно быстрее, чем растут зарплаты.