Но рассчитывать на длительные поездки не приходится

Как сообщает посвященный автомобилям журнал «За рулем», самое доступное транспортное средство от компании Tesla, ассоциирующейся с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, может появиться в России. Речь идет о квадроцикле Tesla Cyberquad, продажи которого начнутся сегодня в Китае – предлагать его будут примерно за 12 тысяч юаней, то есть 150-160 тысяч рублей. В дальнейшем квадроцикл посредством механизмов параллельного импорта может попасть и на рынок нашей страны – эксперты ожидают, что в таком случае приобрести его можно будет за 230-270 тысяч рублей.

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Стоит отметить, что рассматриваемое транспортное средство рассчитано не на взрослых, а на детей в возрасте 8-12 лет, весящих до 50 кг. Без пополнения запаса энергии аккумуляторных батерей квадроцикл может проехать до 13 км, при этом его максимальная скорость в целях безопасности ограничена 8 км/ч. Модель привлекает внимание нестандартным дизайном в стиле Tesla Cybertruck, а также оснащена светодиодной иллюминацией и дисковыми тормозами. При использовании Cyberquad необходимо надевать специальный защитный шлем.