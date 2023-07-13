В них содержатся файлы, содержащие вредоносное ПО, либо вредоносные ссылки

Специалисты Центра кибербезопасности F.A.C.C.T. рассказали о новой волне мошеннических email-рассылок: на этот раз злоумышленники отправляют российским компаниям и организациям электронные письма якобы от имени МЧС, полиции, Следственного комитета или ФСБ. Например, к одной из подобных рассылок прилагается «список сотрудников», которые, если верить мошенникам, могут симпатизировать тем или иным экстремистским организациям. Также в письмах содержится угроза, что в случае отсутствия ответа к компании и сотрудникам будут применяться меры более жесткого характера.

На самом деле прикрепленный к письму документ содержит вредоносное вложение. Если жертва открывает «список», то используемое преступниками ПО собирает с зараженного компьютера ценные данные, а в некоторых случаях – и предоставляет к нему удаленный доступ. Сообщается, что стоять за подобными атаками может группа киберпреступников под названием XDSpy. Ранее ее представители уже запускали мошеннические рассылки якобы от Минобороны РФ. Целью злоумышленников являются в первую очередь российские и белорусские организации и компании, при этом пока не удалось выяснить, в интересах какого государства или какой группы лиц действует XDSpy.