Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
В России значительно вырос спрос на умные колонки – более чем в два раза
Увеличилась и популярность устройств для умного дома в целом

реклама

По информации ритейлеров, в России существенно увеличились продажи умных колонок – более, чем на 100% по сравнению с первыми шестью месяцами 2022 года. По информации МТС, за полугодие в стране было реализовано примерно 1.5 миллиона умных колонок на сумму порядка 12 миллиардов рублей. Самой популярной моделью является «Яндекс.Станция», востребованы у покупателей и решения от компании VK.

реклама

Помимо умных колонок, лучше стали продаваться современные системы освещения и устройства, связанные с безопасностью, к примеру, электронные замки. Отдельно выделяют эксперты еще один сегмент рынка умного дома – товары для животных, такие, как автоматизированные кормушки для кошек и собак. Как считает руководитель розничной сети МТС Андрей Губанов, отрасль умных устройств вскоре ожидает прорыв, связанный с ИИ и нейросетями. Отмечает специалист и растущие потребности клиентов, а также увеличение их осведомленности о возможностях умных устройств. При этом, как считают комментаторы в соцсетях, рост рынка умного дома в России мог бы быть и быстрее, если бы не санкции.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #гаджеты #умный дом #цифровая техника #умные колонки
Источник: 3dnews.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Байден после саммита НАТО заявил, что никогда не был так оптимистичен по поводу будущего
Bloomberg: лидеры стран НАТО призвали Зеленского остыть после его критики альянса
Мошенники рассылают российским компаниям и организациям письма якобы от имени МЧС и госорганов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
10
Военкоры назвали село в Украине, где немецкий концерн Rheinmetall строит завод по выпуску Leopard 2
10
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
7
"Немного подзагорел" - в сети распространяется мем с фильмом про Пригожина, снятым Netflix
1
Китайский марсоход Zhurong обнаружил, что марсианский ледниковый период закончился 400 000 лет назад
+
Гарвардский ученый утверждает, что нашел фрагменты межзвездного метеорита на дне Тихого океана
+
Сборка STALKER Unreal Engine 5 стала доступна для скачивания всем желающим
1
МО РФ рассказало о потерях техники ВСУ с момента начала наступательных действий
3
Intel Core i7-14700K до 20% быстрее, чем 13-е поколение в просочившихся тестах
+
Западные эксперты почему-то уверены, что СВО усилит позиции Китая на рынке вооружений
2
Глава Минобороны Германии подтвердил отказ от поставок Украине немецких крылатых ракет
1
Первый электромобиль Xiaomi с запасом хода 800 км будет стоить примерно 20 000 долларов США
4
Конор Галлахер сравнил освещение СВО западными СМИ с нацистcкой пропагандой времен Второй Мировой
4
ВС РФ продолжают наносить большой ущерб ВСУ в рамках отражения наступления
2
Медведев допустил возможность ликвидации нынешней украинской власти
3
Защищённый смартфон OUKITEL WP19 с батареей 21000 мАч продаётся со скидкой
+
Создатель ChatGPT опасается вымирания человечества из-за ИИ и собирает команду для противодействия
3
Bild: США и Германия не дадут Зеленскому слово на саммите НАТО в Вильнюсе
3
Стоимость Nothing Phone (2) составит от 599 долларов
1
Испания удвоила импорт российского газа в мае
+

Популярные статьи

Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
31
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
56
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
8
"Восстание зловещих мертвецов" - неплохо, но Эш был гораздо круче
6
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
37
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
54
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 3
12
Простой способ скачать любое видео на youtube
19
Каковы перспективы строительства танкового завода Rheinmetall на Украине
15
Преобразование Python кода в исполняемые файлы Windows и Android
18

Сейчас обсуждают

Валентин Мрачный
03:07
Почему идёт сравнение между Windows 10 и Windows 11, а на скринах в играх пишет Windows 10 Pro и Windows 10 LTSC? Нет ошибки случаем?
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
Александр Торощин
02:58
Основатель смуты и болтун безответственный этот пригожин "ни на что не гожий" кроме матершины. От его пустоголового бахвальства огромный вред, как от силуанова с наибулиной вместе взятых. Петля по ни...
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
Bisaimon
02:47
Что за бред, Страна Турция не прокормит пару человек?! Эрдоган дал обещание, что они будут сидет в Турции пока идет конфликт, поэтому показательно он их отпустил, как бы принизить Россию перед саммито...
У Зеленского раскрыли причины освобождения командиров «Азова» из Турции
василий
02:36
О у меня как раз такая была емнип году в 2006, редкая птица, стоила дороже pcie версии, но мне было лень менять платформу с 4 IDE-RAID. На ней я играл в VR (E-magin 3D) с OLED экранами 800х600 (и это ...
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
overclockers
02:20
у нас
Зеленский заявил, что не обменяет территории Украины на членство в НАТО
Dimon1996
02:13
Вот, о чем я и говорю. Молча минусят, потому что возразить нечего. От бессильной злобы видимо. Только смысл? Минуса тут ни на что не влияют. Минусуй, не минусуй, как говорится :)
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
Dimon1996
02:09
Они уже давно почувствовали, что мы можем. Киев за три дня.
"Есть чем ответить": Сергей Шойгу рассказал о широкой номенклатуре российских кассетных боеприпасов
Victor Konovalov
01:41
Но на самом деле всё это неважно - игр много и на всех хватит
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
Victor Konovalov
01:35
Есть люди - у кого есть деньги и есть желание тратить их на игры - они будет их покупать не смотря ни на что в Стиме или еще где-нибудь в PS Strore. Есть другие люди - у кого нет денег или нет желани...
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
32Влад32
01:18
Какие же все таки хохлы дебилы. Нашли себе "защитничков". Да вы для них - так, отбросы.
Вице-спикер Верховной рады заявила, что итоги саммита НАТО ее разочаровали
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем