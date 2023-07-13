Увеличилась и популярность устройств для умного дома в целом

По информации ритейлеров, в России существенно увеличились продажи умных колонок – более, чем на 100% по сравнению с первыми шестью месяцами 2022 года. По информации МТС, за полугодие в стране было реализовано примерно 1.5 миллиона умных колонок на сумму порядка 12 миллиардов рублей. Самой популярной моделью является «Яндекс.Станция», востребованы у покупателей и решения от компании VK.

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Помимо умных колонок, лучше стали продаваться современные системы освещения и устройства, связанные с безопасностью, к примеру, электронные замки. Отдельно выделяют эксперты еще один сегмент рынка умного дома – товары для животных, такие, как автоматизированные кормушки для кошек и собак. Как считает руководитель розничной сети МТС Андрей Губанов, отрасль умных устройств вскоре ожидает прорыв, связанный с ИИ и нейросетями. Отмечает специалист и растущие потребности клиентов, а также увеличение их осведомленности о возможностях умных устройств. При этом, как считают комментаторы в соцсетях, рост рынка умного дома в России мог бы быть и быстрее, если бы не санкции.