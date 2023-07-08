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Модификация графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti не вызывает большого интереса ни у производителей, ни у потребителей – соотношение цены и возможностей в данном случае оставляет желать лучшего. Один из наиболее ярких тому примеров – ASUS RTX 4060 Ti 16 ГБ ROG Strix. Карта будет предлагаться ритейлерами почти по цене RTX 4070, и даже более бюджетные варианты все равно смотрятся не слишком выгодно – «четыре тысячи семидесятая» пусть и обладает только 12, а не 16 гигабайтами видеопамяти, зато значительно превосходит конкурирующую модель по чистой игровой производительности.
Впрочем, высокая стоимость модификации ASUS RTX 4060 Ti 16 ГБ ROG Strix вполне объяснима – видеокарта относится к премиальной линейке продукции тайваньского вендора, входящие в которую решения, как правило, стоят дороже, чем, например, модели линейки TUF. Скорее всего, данная видеокарта будет значительно тише и холоднее, чем недорогие версии RTX 4070, поскольку ASUS оснастила ее внушительной по габаритам трехвентиляторной системой охлаждения, которая смотрится для подобного графического ускорителя даже несколько избыточной.