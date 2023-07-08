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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Производители и геймеры не слишком заинтересованы в выпуске RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти
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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, в выпуске модификации графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti с 16 гигабайтами видеопамяти не слишком заинтересованы как потребители, так и производители. Так, сотрудник HardwareLuxx Андреас Шиллинг, пообщавшись с представителями вендоров, сообщил, что большинство последних не планируют вкладываться в маркетинг с целью широкого распространения новой видеокарты. Основная причина заключается в том, что RTX 4060 Ti 16 ГБ не слишком привлекательна с точки зрения ценового позиционирования – она будет предлагаться примерно за 500 американских долларов при том, что за 600 можно приобрести значительно более производительную RTX 4070.

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По мнению господина Шиллинга, цель выпуска обновленной RTX 4060 Ti – успокоить критиков и геймеров, справедливо считающих, что в 2023 году 8 гигабайт видеопамяти недостаточно для комфортного гейминга. Тем не менее, для того, чтобы запускать игры на максимальных настройках в разрешении QuadHD, рассматриваемому GPU не хватит чистой производительности, что же касается FullHD – для этого режима в подавляющем большинстве случаев 8 гигабайт все-таки хватает или почти хватает. Если нехватка видеопамяти невелика, то графический ускоритель задействует для своих нужд часть ОЗУ.

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#nvidia #видеокарты #rtx 4060 ti
Источник: ixbt.com
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