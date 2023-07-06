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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Автомобиль УАЗ «Патриот» за 13 лет подорожал более, чем в 3 раза
При этом зарплаты россиян втрое не выросли
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Как сообщает посвященный автомобилям ресурс Quto, за последние 13 лет стоимость внедорожника УАЗ «Патриот» выросла более, чем втрое – если в 2010 году модель стоила 475 тысяч рублей, то сейчас ее стоимость начинается с 1.55 миллиона рублей. Несложно заметить, что размер средней, а тем более, медианной зарплаты в стране за это время в 3 раза не вырос. Динамика стоимости популярного автомобиля в данном случае служит индикатором снижения реальных доходов населения.

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Примечательно, что наибольшее подорожание случилось в период с 2020 по 2023 год – в начале 2020 машина стоила около 830 тысяч рублей. Дальше сказались пандемия и санкции со стороны множества государств, вызванные началом специальной военной операции. Кстати, как считают автоэксперты и финансовые аналитики, в ближайшие месяцы российские автомобили станут еще на 5-10% дороже, а импортные – на все 10-20% дороже. Основная тому причина – ослабление курса национальной валюты. Оно продолжается, и на момент написания данной новости за один доллар дают больше 91 рубля. Предпосылок же для усиления «деревянного», как экономических, так и политических, пока не наблюдается

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#россия #экономика #автомобили
Источник: quto.ru
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