Но не в российских - курс рубля не способствует снижению цен на компьютерные комплектующие

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Игровой графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4060 поступил в продажу менее недели назад, тем не менее, как сообщают тематические ресурсы, европейские магазины уже начали снижать на него цены. Так, базирующийся в Германии ритейлер Mindfactory предлагает приобрести рассматриваемую видеокарту за 310 евро вместо рекомендованных 329, а французский Hardware.fr – за 309 евро. Как предполагают эксперты, модель пользуется относительно малым спросом – характеристики и объем видеопамяти не позволяют эффективно задействовать ее для гейминга в разрешениях QuadHD и 4K, при этом ассортимент GPU, предназначенных в первую очередь для разрешения FullHD, достаточно велик.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В российских торговых сетях RTX 4060 дешеветь не спешит – в этом, впрочем, нет ничего удивительного, с учетом продолжающегося ослабления национальной валюты, которая уже пробила отметку в 90 рублей за один доллар впервые с весны 2022 года. В «Ситилинке» модификация RTX 4060 от GIGABYTE предлагается за 39.5 тысяч рублей – в данном случае выгоднее переплатить еще несколько тысяч и приобрести более производительную видеокарту RTX 4060 Ti. Если же графический ускоритель нужен для QuadHD-гейминга, оптимальным выбором станет RTX 4070 с 12 гигабайтами видеопамяти.