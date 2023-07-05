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Игровой графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4060 поступил в продажу менее недели назад, тем не менее, как сообщают тематические ресурсы, европейские магазины уже начали снижать на него цены. Так, базирующийся в Германии ритейлер Mindfactory предлагает приобрести рассматриваемую видеокарту за 310 евро вместо рекомендованных 329, а французский Hardware.fr – за 309 евро. Как предполагают эксперты, модель пользуется относительно малым спросом – характеристики и объем видеопамяти не позволяют эффективно задействовать ее для гейминга в разрешениях QuadHD и 4K, при этом ассортимент GPU, предназначенных в первую очередь для разрешения FullHD, достаточно велик.
В российских торговых сетях RTX 4060 дешеветь не спешит – в этом, впрочем, нет ничего удивительного, с учетом продолжающегося ослабления национальной валюты, которая уже пробила отметку в 90 рублей за один доллар впервые с весны 2022 года. В «Ситилинке» модификация RTX 4060 от GIGABYTE предлагается за 39.5 тысяч рублей – в данном случае выгоднее переплатить еще несколько тысяч и приобрести более производительную видеокарту RTX 4060 Ti. Если же графический ускоритель нужен для QuadHD-гейминга, оптимальным выбором станет RTX 4070 с 12 гигабайтами видеопамяти.