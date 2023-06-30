Они предлагаются примерно за 40 тысяч рублей

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Новенькая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060, официальный релиз которой состоялся вчера, 29 июня, уже появилась в некоторых российских магазинах – например, в «Ситилинке» на момент написания данной новости доступны две ее модификации от компании GIGABYTE – Eagle и Aero. Обе они оснащены трехвентиляторной системой охлаждения, что, с учетом скромного энергопотребления и тепловыделения новинки, кажется несколько избыточным. Приобрести RTX 4060 можно примерно за 40 тысяч рублей.

Такую цену можно назвать завышенной, поскольку за 43 тысячи рублей в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей России, продается NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti в модификации MSI Ventus. А ведь CUDA-ядер у этой видеокарты гораздо больше, чем у RTX 4060 – 4352 против 3072. Впрочем, на новое железо ритейлеры практически всегда устанавливают высокие ценники, особенно когда российская национальная валюта демонстрирует тенденцию к ослаблению.

RTX 4060 и RTX 4060 Ti – это графические ускорители, предназначенные в первую очередь для гейминга в разрешении FullHD, что подтверждается наличием у них только 8 гигабайт видеопамяти. Любителям же компьютерных игр, желающим играть в более «тяжелом» разрешении QuadHD, можно порекомендовать обратить внимание на такие модели, как RTX 4070 и RTX 4070 Ti – они комплектуются 12 гигабайтами видеопамяти.

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Оптимальным решением для 4K-гейминга по-прежнему является ультимативный суперфлагман NVIDIA – GeForce RTX 4090. Это весьма дорогая, габаритная и обладающая солидными энергетическими аппетитами видеокарта, но, если вы хотите выкручивать все настройки, включая связанные с трассировкой лучей, на максимум в любых играх – стоит задуматься о ее приобретении. Кстати, все упомянутые в этой новости графические ускорители поддерживают технологии DLSS 3 и Frame Generation, обеспечивающие в совместимых играх «бесплатную» прибавку FPS без заметного ухудшения качества изображения.