Впрочем, это является нормальной частью рабочего процесса

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Во многих странах, например, в США, Китае и нескольких государствах Евросоюза в настоящий момент проходят эксперименты с использованием беспилотных автомобилей. Россия в данном вопросе также не является исключением. Например, с 14 июня по трассе между Москвой и Санкт-Петербургом в тестовом режиме начали курсировать три беспилотных грузовика КАМАЗ – под контролем водителей-испытателей.

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Как рассказал глава Минтранса Виталий Савельев, двум из трех автомобилей после недельных испытаний потребовалась донастройка алгоритмов. Впрочем, по мнению как чиновника, так и экспертов, это является частью нормального рабочего процесса. Вопрос корректировки алгоритмов находится под контролем руководства «КАМАЗа», и уже в ближайшие дни грузовики должны вернуться на трассу. В дальнейшем масштабы испытаний будут увеличены – в ближайшие месяцы число курсирующих по трассе беспилотных авто планируется нарастить до 6, а в 2024 году – до 18. Подобные тесты позволяют собирать ценную информацию, которая в дальнейшем позволит перевозить грузы по простым для опытных водителей, но достаточно продолжительным маршрутам без участия человека.