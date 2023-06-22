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Сервис каршеринга «Ситидрайв» презентовал в Москве новую опцию – теперь в российской столице можно оформить долгосрочную аренду автомобиля. В настоящий момент возможность доступна в экспериментальном режиме – клиенты могут арендовать машину на 30-дневный срок, причем транспортное средство не будет выделяться из потока фирменными наклейками. Стоимость аренды при этом складывается из фиксированной части и динамической – вторая зависит от того, какой будет за месяц аренды пробег.
Сообщается, что клиентам будет доступна опция страхования КАСКО – как и на других тарифах. При этом пользователям, находящимся на 4 или 5 уровне программы лояльности, она предоставляется бесплатно. А вот списывать бонусные баллы при месячной аренде не получится. На арендованных автомобилях можно будет отъезжать от Москвы максимум на 2000 км. Как подчеркнули в пресс-службе каршеринга, новый тариф предусматривает использование технически исправных и чистых автомобилей с полным баком без фирменной оклейки. В комплект также входит набор автомобилиста, а при необходимости – и детское кресло.