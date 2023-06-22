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Как сообщают новостные и тематические ресурсы, курс самой известной в мире криптовалюты, Биткоина, ненадолго взлетел на криптобирже Binance.US до 138 тысяч долларов США. Если точнее, речь идет о паре BTC/Tether – вторым в ней является один из привязанных к американской валюте стейблкоинов. По мнению экспертов Coindesk, причиной инцидента может являться сниженная ликвидность биткоинов к Tether на упомянутой криптобирже. При этом некоторые специалисты и интернет-пользователи уже заподозрили компанию в искусственном манипулировании курсом и махинациях, а также использовании фиктивных счетов.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance в противозаконном привлечении инвесторов, обмане их по поводу возможных рисков, манипулировании рынком, а также отсутствии надлежащей регистрации. Представители Binance в ответ заявили, что сотрудничали и продолжают сотрудничать с SEC с целью соблюдения законодательных норм и решения возникающих проблем. Кейс Binance может быть определяющим для всей криптовалютной индустрии – это наиболее крупная и пользующаяся максимальным доверием отрасли биржа.