Криптобиржу подозревают в махинациях и нарушении законодательства ряда стран

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Как сообщают новостные и тематические ресурсы, курс самой известной в мире криптовалюты, Биткоина, ненадолго взлетел на криптобирже Binance.US до 138 тысяч долларов США. Если точнее, речь идет о паре BTC/Tether – вторым в ней является один из привязанных к американской валюте стейблкоинов. По мнению экспертов Coindesk, причиной инцидента может являться сниженная ликвидность биткоинов к Tether на упомянутой криптобирже. При этом некоторые специалисты и интернет-пользователи уже заподозрили компанию в искусственном манипулировании курсом и махинациях, а также использовании фиктивных счетов.

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Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance в противозаконном привлечении инвесторов, обмане их по поводу возможных рисков, манипулировании рынком, а также отсутствии надлежащей регистрации. Представители Binance в ответ заявили, что сотрудничали и продолжают сотрудничать с SEC с целью соблюдения законодательных норм и решения возникающих проблем. Кейс Binance может быть определяющим для всей криптовалютной индустрии – это наиболее крупная и пользующаяся максимальным доверием отрасли биржа.