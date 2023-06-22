Размещенный там контент не должен присутствовать на легальных российских площадках

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Как сообщает издание «РИА Новости», Минцифры может рассматривать возможность отказа от блокировки части пиратских онлайн-кинотеатров и видеосервисов. Осведомленный источник рассказал журналистам, что сейчас обсуждается вариант, при котором представленный на том или ином ресурсе пиратский контент не должен быть доступен на легальных российских площадках. Только в таком случае речь может идти о разблокировке или отказе от блокировки.

реклама

Как отмечают эксперты, за прошедшие с начала СВО более, чем 15 месяцев, многие зарубежные стриминговые сервисы и компании, связанные с видео и кино, прекратили свою работу на территории РФ и приостановили сотрудничество с российскими партнерами. Среди таких брендов можно отметить, например, Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix. Ранее за частичную легализацию пиратского контента высказывался бывший президент страны и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Впрочем, в настоящий момент неизвестно, на каком этапе находится обсуждение этого проблемного с точки зрения законодательства и юриспруденции вопроса, а также будет ли в итоге принято положительное решение. Тем временем для доступа к зарубежным фильмам и сериалам многие россияне продолжают использовать средства обхода блокировок, такие, как VPN.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Источник: РИА Новости.