Как сообщает издание «РИА Новости», Минцифры может рассматривать возможность отказа от блокировки части пиратских онлайн-кинотеатров и видеосервисов. Осведомленный источник рассказал журналистам, что сейчас обсуждается вариант, при котором представленный на том или ином ресурсе пиратский контент не должен быть доступен на легальных российских площадках. Только в таком случае речь может идти о разблокировке или отказе от блокировки.
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Как отмечают эксперты, за прошедшие с начала СВО более, чем 15 месяцев, многие зарубежные стриминговые сервисы и компании, связанные с видео и кино, прекратили свою работу на территории РФ и приостановили сотрудничество с российскими партнерами. Среди таких брендов можно отметить, например, Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix. Ранее за частичную легализацию пиратского контента высказывался бывший президент страны и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Впрочем, в настоящий момент неизвестно, на каком этапе находится обсуждение этого проблемного с точки зрения законодательства и юриспруденции вопроса, а также будет ли в итоге принято положительное решение. Тем временем для доступа к зарубежным фильмам и сериалам многие россияне продолжают использовать средства обхода блокировок, такие, как VPN.