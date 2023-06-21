Пресс-служба маркетплейса распространила соответствующую информацию

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Пресс-служба популярного российского маркетплейса Ozon рассказала об изменении правил – компания будет штрафовать недобросовестных продавцов, выставляющих на площадке поддельные или запрещенные к реализации в РФ товары. Речь идет, например, о нелегальных репликах брендовых изделий. В Ozon полагают, что подобная политика приведет к повышению доверия к фирме со стороны клиентов. Также к продавцам будут применяться санкции и за нарушение правил размещения некоторых товаров – например, в случае отсутствия маркировки «18+».

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У продавцов, торгующих на площадке, останется возможность оспорить решение модерации в течение 7 дней. При этом команда Ozon уверена в эффективности принимаемых мер – количество размещаемых на маркетплейсе поддельных товаров уже значительно сократилось. Эксперты же относятся к нововведению более скептически: по их мнению, полностью защитить потребителей от контрафакта при помощи штрафов не получится, мошенники же, продающие поддельную и некачественную продукцию, лишь станут более изобретательными. Некоторые специалисты опасаются, что штрафы могут стать очередным способом давления на продавцов, которым часто бывает сложно отстоять свои права в споре с такими гигантами рынка, как Ozon или Wildberries. Необходимость соблюдения баланса интересов всех заинтересованных сторон, включая государство, маркетплейсы, продавцов и покупателей, никем не оспаривается, но в настоящий момент этот баланс часто оказывается перекошен в сторону выгоды крупных площадок.