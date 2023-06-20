А в конце месяца выходит RTX 4060, которую ждут многие геймеры

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Совсем скоро компания NVIDIA выпустит на рынок видеокарту GeForce RTX 4060 с поддержкой технологий DLSS 3 и Frame Generation – стоить новинка будет около 300 долларов. Главный конкурент «зеленых», AMD, уже предлагает еще более доступную Radeon RX 7600. Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, подобная рыночная ситуация уже повлияла на стоимость графических ускорителей предыдущих поколений – например, RTX 3060 и RX 6600 в Нидерландах и еще нескольких европейских странах за месяц подешевели более, чем на 10%.

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Самая доступная «шесть тысяч шестисотая» в настоящий момент предлагается за скромные 200 евро, «три тысячи шестидесятая» же – за 260 евро. Стоит отметить, что речь идет о модификации, оснащенной 8, а не 12 гигабайтами видеопамяти, отличающейся от старшей версии еще и разрядностью шины. Подешевела в Европе и RTX 3050 – ее можно найти менее, чем за 220 евро. Что же касается будущей RTX 4060 – многого в плане чистой производительности эксперты и геймеры от нее не ожидают. Тем не менее, эта видеокарта сделает технологии DLSS 3 и Frame Generation еще более доступными, пусть они пока и используются лишь в ограниченном количестве современных игр.