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Как пишет PhoneArena, южнокорейскую корпорацию Samsung в этом году может ждать десятилетний антирекорд по продажам смартфонов – по прогнозам некоторых экспертов, компании удастся продать лишь 230-240 миллионов штук. Среди основных причин специалисты называют кризис среднебюджетного сегмента мобильных устройств – при этом 70% продаж смартфонов Samsung приходится именно на него. В первую очередь речь идет о моделях Galaxy A.
Первый квартал действительно оказался для компании крайне неудачным – она реализовала на 20% меньше устройств, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль увеличилась, но всего на 3% – за это следует благодарить хорошие продажи решений линейки S23. При этом в будущих кварталах ожидается снижение влияния флагманского и субфлагманского сегментов на доходы мобильного подразделения Samsung. Сегмент же премиальных гибких устройств, в котором корпорация лидирует, не способен принести массовые продажи – девайсы с гибким экраном в основном интересуют новаторов и энтузиастов, а не обычных потребителей. Последних, кроме всего прочего, отталкивают крайне высокие цены.