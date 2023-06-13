Прокатиться на нем можно в Москве

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Как сообщают российские СМИ, электромобиль «Москвич 3e» впервые появился в каршеринге – речь идет о сервисе «Ситидрайв». Прокатиться на машине в Москве можно уже сейчас, в скором же времени к первой столице добавится и вторая – Санкт-Петербург. Как подчеркнул Дмитрий Пронин, руководитель завода «Москвич», за электротранспортом будущее, и на предприятии рады, что сервисы каршеринга рассматривают подобные транспортные средства, а не только автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

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По данным журналистов, автомобили и электромобили под брендом «Москвич» производятся в России методом крупноузловой сборки – большинство комплектующих для них доставляются из Китая. За четыре месяца в стране было реализовано порядка 35 единиц электрокаров «Москвич 3е» – об этом пишет агентство «Автостат». Может показаться, что большой популярностью машина не пользуется, но стоит отметить, что в России пока в принципе не слишком востребованы и популярны электромобили. Причин этому много – среди ключевых можно отметить холодный климат, большие расстояния между городами и недостаточную приспособленность инфраструктуры – например, малое количество зарядных станций. Как считают многие эксперты, страны, в которых на протяжении нескольких месяцев в году сохраняются минусовые температуры, будут переходить на электротранспорт гораздо медленнее, чем более теплые.