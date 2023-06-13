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Компании Baidu и Hikvision презентовали необычный флеш-накопитель Hiksemi X307 – он будет предлагаться в модификациях объемом 64, 128 и 256 гигабайт. Все версии носителя оснащены разъемами USB Type-A и USB Type-C, что позволяет использовать их для переноса данных с компьютера на мобильное устройство и в обратном направлении. Также покупатели флешки получат в подарок место в облачном хранилище – сколько именно, зависит от емкости выбранного накопителя. Доступна будет и возможность автоматического создания бэкапов в соответствии с расписанием.
Сообщается, что скорость последовательного чтения Hiksemi X307 достигает 130 МБ/с, информации же о скорости последовательной записи в настоящий момент нет. Масса носителя составляет менее 20 г, также среди особенностей новинки можно отметить выполненный из прочного сплава корпус и колпачок поворотной конструкции. Вероятно, в ближайшем будущем на рынок выйдет больше таких флешек, хотя для переноса данных со смартфона на ПК подходят и USB-кабели. К сожалению, приобретая флеш-накопитель, потребители часто покупают «кота в мешке» – скорости чтения и записи далеко не всегда соответствуют заявленным производителем значениям.