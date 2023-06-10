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Как сообщает российское издание «Московский Комсомолец», пресс-служба компании «Конкорд» привела ответ Евгения Пригожина на вопрос, планирует ли ЧВК «Вагнер» осуществлять набор добровольцев женского пола. По словам господина Пригожина, набор женщин в настоящий момент не планируется, поскольку для них не имеется доступных военных специальностей. При этом он отметил, что женщины успешно работают в медицинской сфере и в системе гуманиторного обеспечения, а также подчеркнул, что во время СВО с поставленными задачами должны справляться мужчины.
Евгений Пригожин за последние месяцы стал весьма популярен у многих российских СМИ, интернет-ресурсов, тематических телеграм-каналов и их аудитории – его комментарии часто вызывают значительный интерес пользователей и приводят к оживленным дискуссиям в комментариях, иногда переходящим в яростные споры. Согласно информации поисковых систем, запросы, связанные с Пригожиным, ЧВК «Вагнер» и специальной военной операцией также пользуются высокой популярностью, причем как у аудитории, поддерживающей проведение СВО, так и не только у нее.