Если это случится, он, предположительно, будет одним из наилучших предложений в своей ценовой категории

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По информации инсайдера chi11eddog, ранее верно указавшего рекомендованные цены процессоров линейки Ryzen 7000, AMD планирует выпустить свой первый шестиядерный двенадцатипоточный CPU с дополнительным 3D-кэшем: он может получить название Ryzen 5 7600X3D, по аналогии с другими оснащенными добавочной памятью решениями. Если верить инсайдеру, модель будет функционировать в диапазоне частот от 3,3-4,4 ГГц, что же касается ее цены – она составит примерно 200-250 американских долларов. Примечательно, что 7600X3D может получить столько же 3D-кэша, как восьмиядерный 7800X3D.

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Вероятно, если новый процессор действительно выйдет, со временем он может стать одним из оптимальных по соотношению стоимости и производительности предложений в своей ценовой категории. Впрочем, желающим опробовать новинку геймерам придется потратиться на материнскую плату сокета AM5, а также оперативную память стандарта DDR5 – DDR4 процессоры AMD Ryzen 7000 уже не поддерживают. Несмотря на то, что чипы DRAM дешевеют, модули и комплекты DDR5 по-прежнему стоят достаточно дорого по сравнению с решениями предыдущего поколения.