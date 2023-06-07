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В рамках мероприятия Computex 2023 компания Thermaltake презентовала любопытную новинку – первый блок питания с сертификатом 80 Plus Bronze, оснащенный разъемом 12+4 pin 12VHPWR, предназначенным для графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4000. В линейку под названием Smart BM3 должны войти решения мощностью от 550 до 850 Вт, при этом информации об их стоимости пока нет. Впрочем, как предполагают эксперты, «бронзовые» БП с разъемом 12VHPWR, вероятно, будут стоить примерно как модели с сертификатом Gold, такого разъема лишенные.
Помимо упомянутого блока питания, Thermaltake показала компьютерный корпус The Tower 200 форм-фактора Mini Tower, совместимый с длинными GPU и системами жидкостного охлаждения с 280-мм радиатором. Модель оснащена двумя вентиляторами и весит 7.7 кг, при этом материнские платы поддерживаются только формата Mini-ITX. В качестве опции производитель предлагает для шасси 3.9-дюймовый экран, на который можно вывести данные о ПК и температуре компонентов, время, анимированное изображение, или что-либо еще. Среди прочих новинок, выставленных Thermaltake, стоит упомянуть вентиляторы SWAFAN EX12/14, оснащенные креплениями на магнитах, позволяющими создавать из кулеров целые блоки. Также новенькие «вертушки» могут похвастаться красочной многоцветной иллюминацией.