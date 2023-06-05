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В Белоруссии организуют производство китайских автомобилей
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Китайские автомобили, как в свое время китайские смартфоны, стремительно становятся лучше – если N лет назад название бренда Chery вызывало у многих опытных водителей презрительную усмешку, то сейчас реакция может быть совсем иной. Примечательно, что некоторые китайские машины собираются отнюдь не в Китае. Так, Александр Червяков, министр экономики Республики Беларусь, заявил о достижении договоренностей с несколькими компаниями из Поднебесной о начале производства в стране автомобилей. Необходимое для этого оборудование также будет поставляться из Китая.

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К сожалению, более подробной информации министр пока не сообщил – нет данных ни о моделях машин, о которых шла речь, ни даже о брендах. Кстати, в Белоруссии на заводе «БелДжи» уже выпускают китайские автомобили Geely. Судя по тому, что Червяков говорил не об одной фирме, а о нескольких, вероятно, ассортимент производимых в стране авто будет расширен. Впрочем, неизвестно, идет речь лишь о предварительных договоренностях, не подтвержденных на бумаге, или об уже подписанных документах, хотя в любом случае новость можно назвать хорошей – подобные производства, как правило, предусматривают значительное количество высококвалифицированных рабочих мест для граждан.

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#россия #автомобили #производство #беларусь #белоруссия
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