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Многие водители, когда их спрашивают о главных недостатках электромобилей, называют низкий запас хода, недостаточно развитую зарядную инфраструктуру, а также дороговизну таких транспортных средств. Именно высокие цены отпугивают значительную часть потребителей. Это хорошо понимают в китайской компании BYD – фирма открыла предзаказ на свой новый электрокар под названием Seagull, самую доступную версию которого можно приобрести менее, чем за 10500 долларов США. В первые 24 часа было оформлено более 10 тысяч предзаказов, еще 14.3 тысячи экземпляров было продано в мае, причем прогнозируется, что в дальнейшем спрос будет расти.
Электромобиль оснащается 74-сильным двигателем и способен двигаться с максимальной скоростью 130 км/ч, чего более, чем достаточно для городских и коротких междугородних поездок. Производитель информирует о запасе хода 305-405 км в зависимости от модификации: разные версии BYD Seagull комплектуются различными аккумуляторными батареями. В дальнейшем компания планирует выпустить обновленный вариант данного электрокара с натрий-ионным аккумулятором, но пока использует привычные литийсодержащие батареи. Seagull рассчитан на четырех человек – как подчеркивают эксперты, это в первую очередь городской автомобиль.