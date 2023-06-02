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Как сообщает «Российская газета», цены на ритуальные услуги в РФ за последние полтора года увеличились на 30-50% – больше всего подорожали гробы, более чем на 50%. По словам зампреда Комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое Владимира Родькина, это вызвано существенным повышением стоимости пиломатериалов. Руководитель «Похоронного дома № 1» Елена Эльсалиева также говорит об удорожании сырья – как дерева, так и металла, из которого изготавливают ограды. Ранее часть материалов закупалась в других странах, в том числе, в Украине и в Китае. Украинские поставщики после начала СВО стали недоступны, что же касается китайских – выросли цены на логистику.
Среди хороших новостей специалисты отмечают рост импортозамещения – например, поставок камня из Карелии. Среди плохих – процветание различных коррупционных схем. Похоронный бизнес на протяжении десятилетий частично оставался в теневом сегменте рынка, не изменилось это и в 2022-2023 годах. Здесь можно вспомнить как недобросовестных похоронных агентов, часто выдающих себя за представителей государственной похоронной службы, так и противозаконные утечки данных о смерти человека, например, из службы скорой медицинской помощи. Несмотря на то, что за последние полтора года люди стали больше экономить, они по-прежнему пытаются проводить близких в последний путь достойно, чем нередко пользуются мошенники.