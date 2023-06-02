Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
В России за полтора года значительно подорожали гробы и похоронные услуги
Такие данные приводит "Российская газета"
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

реклама

Как сообщает «Российская газета», цены на ритуальные услуги в РФ за последние полтора года увеличились на 30-50% – больше всего подорожали гробы, более чем на 50%. По словам зампреда Комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое Владимира Родькина, это вызвано существенным повышением стоимости пиломатериалов. Руководитель «Похоронного дома № 1» Елена Эльсалиева также говорит об удорожании сырья – как дерева, так и металла, из которого изготавливают ограды. Ранее часть материалов закупалась в других странах, в том числе, в Украине и в Китае. Украинские поставщики после начала СВО стали недоступны, что же касается китайских – выросли цены на логистику.

Среди хороших новостей специалисты отмечают рост импортозамещения – например, поставок камня из Карелии. Среди плохих – процветание различных коррупционных схем. Похоронный бизнес на протяжении десятилетий частично оставался в теневом сегменте рынка, не изменилось это и в 2022-2023 годах. Здесь можно вспомнить как недобросовестных похоронных агентов, часто выдающих себя за представителей государственной похоронной службы, так и противозаконные утечки данных о смерти человека, например, из службы скорой медицинской помощи. Несмотря на то, что за последние полтора года люди стали больше экономить, они по-прежнему пытаются проводить близких в последний путь достойно, чем нередко пользуются мошенники.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Источник: Российская газета

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #экономика #зероновости #гробы #похоронные услуги
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Буданов: чисто психологически Крым мы взяли
Немецкая пресса: Германия сжигает резервы, экономика идёт ко дну, а элиты не ищут решения проблемы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Основная часть подразделений ЧВК "Вагнер" вышла из Бахмута
2
Зеленский признал, что у Украины нет современных истребителей, а у РФ имеется преимущество в небе
+
Неизвестный и очень везучий майнер за сутки добыл 65 Биткоинов на сумму 1.7 миллиона долларов
6
Медведев заявил о фантастическом масштабе производства военной продукции в России
52
Секретарь СНБО Украины Данилов оценил возможность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту
4
Глава ГУР МО Украины Буданов заявил о «психологическом» взятии Крыма
3
Армия РФ сможет уничтожить танковые бригады из немецких Leopard-2A4 даже при помощи старых Т-55
11
Сырский признал, что продвижение ВСУ на флангах Бахмута остановлено
+
В свободном доступе появился фильм про деятельность ЧВК "Вагнер" на Донбассе [Видео]
2
В Сети появились фотографии повреждений штаба ГУР МО Украины после российского ракетного удара
1
Какой процессор лучше подходит для игрового ПК летом 2023 года, и стоит ли брать Ryzen 5 3600
2
5 самых лучших видеокарт NVIDIA и AMD на все случаи жизни – оптимальные решения для 4К, 2К и 1080р
8
В Польше появились первые указатели с заменой названия Калининград на Крулевец
3
Новая ММО по вселенной "Властелин Колец" от Amazon
3
ВКС России нанесли массированный удар крылатыми ракетами по средствам ПВО Украины
+
Core i9-15900K получит 40 ядер и выйдет в 2024 году – инсайдеры рассказали о планах Intel
51
Глава NVIDIA: компания не забудет о геймерах, несмотря на огромные доходы от ИИ
11
Мобильный интернет в России теряет популярность из-за роста цен на связь при отсутствии развития
17
Новая партия современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России
3
Зеленский сокрушается по поводу отдаляющихся перспектив вступления Украины в НАТО
6

Популярные статьи

Почему советские МиГ-29 лучше приспособлены для сдерживания ВКС РФ на Украине, чем американские F-16
6
10 полезных лайфхаков для Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
8
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
31
Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение
19
В ближайшее время США заменят все свои средства противовоздушной и противоракетной обороны
11
Как переписать историю: примеры украинской пропаганды
79
Первая пригодная для тестов версия ChimbaBench 2.0 и сравнительный тест GTX 1070 / RX 6600
6
Обзор и тестирование материнской платы VIA Epia-M, или о том кто придумал mini-ITX
2
"Ледяная оттепель" в отношениях между США и Китаем может привести к войне - Asia Times
4
Обзор бюджетного смартфона Tecno Spark Go 2023: больше датчиков – больше возможностей
3

Сейчас обсуждают

kitava
19:09
Не врагом, но последнюю трубу наравят отжать себе. Переделать всех соседей в ярых ненавистников. Сдерживать развитие войнами, оттоком капитала.
Блинкен заявил, что США не являются врагом народа России, и выступил против свержения российской власти
Furmanoff
19:05
Уже давно есть квоты на приём инвалидов, порсто вам этого не пишут в интернете
Sky News: ВВС Великобритании отдают приоритет меньшинствам при трудоустройстве на службу
Китя.
19:04
Как выйдет 5 серия. будешь говорить надо брать 5 серию. а в 4 серий смысла уже нет. У тебя мозги как у курицы.
Мой опыт работы с Gigabyte RTX 3080 Gaming OC и почему не стоит брать именно это исполнение
Режиссер Антаресов
19:02
ты точно не из Ташкента)
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
Владимир Дранников
19:02
Очкадав, ты думаешь в России тоже дедов старых, как у вас, в армию забирают?
Медведев заявил о фантастическом масштабе производства военной продукции в России
Yilec
19:01
В Европе он, наверное, единственный политик, который призывает к переговорам. Остальные ждут окраинской "перемоги" до последнего окраинца.
Премьер Венгрии призвал не допустить «кровавую бойню», которой станет украинское контрнаступление
Режиссер Антаресов
19:01
Самая лучшая воздуходувка - это ВИХРЬ )) Если кто помнит конечно.
9 проверенных способов борьбы с перегревом игрового компьютера и ноутбука в жару
Андрей Михайлович
19:01
Если этот удар будет нанесён то, надеюсь, он будет последним для бывших "родственников"... навсегда...
Секретарь СНБО Украины Данилов оценил возможность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту
Yilec
19:00
3 условия: денацификация, демилитаризация, нейтральный статус. Выучи наизусть.
Премьер Венгрии призвал не допустить «кровавую бойню», которой станет украинское контрнаступление
Просто Хомяк
19:00
Да у них постоянно всё "истощается" и "кончается", а поставкам украм конца и края не видно.
Генсек НАТО заявил об истощении запасов снарядов в странах альянса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем